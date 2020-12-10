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Малиновская впервые раскрыла отца своего сына 

News.ru и ещё 1 49 минут назад
Малиновская впервые раскрыла отца своего сына
Фото: Киноафиша
Телеведущая Мария Малиновская впервые рассказала, кто является отцом её сына Мирона. Им оказался бизнесмен Мамихан Мальсагов.
В интервью телеканалу НТВ она призналась, что после развода с Денисом Давитиашвили у неё начался роман с «главным мужчиной ее жизни», бизнесменом Мамиханом Мальсаговым, который вскоре попросил её родить ему ребёнка.
Это была постоянная тема. И так случилось, что я действительно забеременела и мы решили рожать, — рассказала Малиновская.
Однако позже выяснилось, что Мальсагов женат и имеет ещё четверых детей. Об этом Марии рассказала сама супруга бизнесмена. После этого девушка решила разорвать отношения с ним и уехала к матери в Смоленск. Сына она родила уже там. Долгие годы телеведущая хранила подробности этой истории в секрете, так как не хотела жаловаться на судьбу.
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Звёзды , Мария Малиновская , Денис Давитиашвили , НТВ
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