Малиновская впервые раскрыла отца своего сына 

Телеведущая Мария Малиновская впервые рассказала, кто является отцом её сына Мирона. Им оказался бизнесмен Мамихан Мальсагов.

В интервью телеканалу НТВ она призналась, что после развода с Денисом Давитиашвили у неё начался роман с «главным мужчиной ее жизни», бизнесменом Мамиханом Мальсаговым, который вскоре попросил её родить ему ребёнка.

Это была постоянная тема. И так случилось, что я действительно забеременела и мы решили рожать, — рассказала Малиновская.

Однако позже выяснилось, что Мальсагов женат и имеет ещё четверых детей. Об этом Марии рассказала сама супруга бизнесмена. После этого девушка решила разорвать отношения с ним и уехала к матери в Смоленск. Сына она родила уже там. Долгие годы телеведущая хранила подробности этой истории в секрете, так как не хотела жаловаться на судьбу.