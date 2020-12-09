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В передозировке Алибасова «Виагрой» обвинили обезьяну 

Анна Арсеньева 1 час назад
Представитель Бари Алибасова Вадим Горжанкин заявил, что в госпитализации музыкального продюсера виновата яванская макака по кличке Маша. Об этом он написал в своем Instagram-аккаунте.
В доме у Алибасова с недавних пор живет обезьяна. По словам Горжанкина, макака перемешала лекарства в таблетнице артиста, где лежат препараты, которые он принимает ежедневно.

"Именно поэтому в некоторых отсеках таблеток и капсул было в несколько раз больше, чем надо, в некоторых — меньше. Также туда попали таблетки, которых там быть не должно", — рассказал PR-директор Алибасова.

Он добавил, что продюсера уже выписали из больницы. Он попал туда 3 декабря с подозрением на передозировку "Виагрой".
Ранее "Рамблер" сообщал, что Алибасов узнал правду о своей беременной любовнице.
Звёзды , Видео , Вадим Горжанкин , Бари Алибасов
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