Суд расторг брак Пелагеи и Телегина 

О том, что в семье произошел разлад, стало известно в конце 2019 года. Тогда певица сообщила поклонникам в социальной Сети Instagram, что намерена "решить все вопросы интеллигентно, достойно и как положено".

Иван Телегин и Пелагея разведены решением Никулинского суда. Алименты — 25% от дохода Телегина. Из них половина идет на счет дочери, половина — Пелагее", — сообщила Петрова.

Пелагея и Телегин прожили вместе около трех лет. У супругов есть совместная дочь Таисия, которая появилась на свет в январе 2017 года. Предполагается, что на развод артистка решилась из-за многочисленных измен спортсмена.