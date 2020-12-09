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Суд расторг брак Пелагеи и Телегина 

Слово и Дело 2 часа назад
Суд расторг брак Пелагеи и Телегина
Фото: Слово и Дело
О том, что в семье произошел разлад, стало известно в конце 2019 года. Тогда певица сообщила поклонникам в социальной Сети Instagram, что намерена "решить все вопросы интеллигентно, достойно и как положено".
"Иван Телегин и Пелагея разведены решением Никулинского суда. Алименты — 25% от дохода Телегина. Из них половина идет на счет дочери, половина — Пелагее", — сообщила Петрова.
Пелагея и Телегин прожили вместе около трех лет. У супругов есть совместная дочь Таисия, которая появилась на свет в январе 2017 года. Предполагается, что на развод артистка решилась из-за многочисленных измен спортсмена.
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Звёзды , Иван Телегин
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