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Пелагея и Телегин официально развелись 

Анна Арсеньева 3 часа назад
Пелагея и Телегин официально развелись
Фото: @pelageya_insta
Певица Пелагея и хоккеист Иван Телегин официально развелись. Брак был расторгнут в Никулинском суде Москвы. Об этом сообщает "СтарХит".
Суд проходили в закрытом режиме по просьбе адвоката спортсмена. Телегин будет выплачивать 25% от дохода в качестве алиментов.
Заседание по разделу семейного имущества бывших супругов состоится 29 декабря.

"Телегин не торопился разводиться и не помогал дочери. Если бы он не подал иск на раздел имущества, все бы быстро закончилось", — рассказал представитель Пелагеи.

Известно, что певица подала на развод еще весной, однако из-за пандемии и других причин процесс откладывался. Пелагея и Телегин были в браке с 2016 года.
Ранее "Рамблер" сообщал, что звезда "Сватов" рассказала о своем неудачном браке.
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