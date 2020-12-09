Пелагея и Телегин официально развелись 

Певица Пелагея и хоккеист Иван Телегин официально развелись. Брак был расторгнут в Никулинском суде Москвы. Об этом сообщает "СтарХит".

Суд проходили в закрытом режиме по просьбе адвоката спортсмена. Телегин будет выплачивать 25% от дохода в качестве алиментов.

Заседание по разделу семейного имущества бывших супругов состоится 29 декабря.

"Телегин не торопился разводиться и не помогал дочери. Если бы он не подал иск на раздел имущества, все бы быстро закончилось", — рассказал представитель Пелагеи.

Известно, что певица подала на развод еще весной, однако из-за пандемии и других причин процесс откладывался. Пелагея и Телегин были в браке с 2016 года.