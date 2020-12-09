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«Я покрывала его жестокость и насилие»: сестра Сереги рассказала о его издевательствах 

Teleprogramma.pro 47 минут назад
«Я покрывала его жестокость и насилие»
Фото: teleprogramma.pro
Автор хита «Черный бумер» Сергей Пархоменко, работавший под псевдонимом рэпер Серега, оказался жутким злодеем и тираном. Недавно стало известно, что после разрыва с гражданской женой Полиной Ололо музыкант забрал у нее детей Марка и Платона, поселился с мальчиками в деревне и воспитывает по своим представлениям.
Младшая сестра рэпера Алена Перший встала на сторону Полины, страдающий от действий отца своих сыновей. Алена заявила, что поступки ее брата отвратительны и ужасны.
Она также вспомнила, как в детстве терпела унижения от Сергея. Но никогда не рассказывала об этом родителям, о чем сейчас сожалеет. Вероятно, тогда бы сейчас ей не пришлось обращаться за помощью к психотерапевту.

«Я помню, как старший брат душил меня, называя плаксой и нытиком, когда я просто просила его купить поесть, будучи танцором в его группе. Сколько лет я покрывала его жестокость, насилие, его издевательства»,

— написала Алена Перший в Instagram.
Она добавила, что ей стыдно называться сестрой такого человека, и молится, чтобы он получил по заслугам. Алена верит, что настанет день, когда ее брат одумается и придет просить прощения у своих близких. «Но мы — не ты, мы простим тебя», — заключила девушка.
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