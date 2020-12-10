Ещё
Далее:
Читайте также:
Самые страшные истории про террористов
Самые страшные истории про террористов Смотреть онлайн ⟶

Восток — дело тонкое: Малиновская впервые назвала имя отца своего ребенка 

Teleprogramma.pro 2 часа назад
Малиновская впервые назвала имя отца своего ребенка
Фото: @malinovskaya_tv
Мария Малиновская 9 лет скрывала, от кого родила сына Мирона. Но на передаче канала НТВ «Основано на реальных событиях» решилась заговорить об этом. Оказалось, что это бизнесмен с чеченскими корнями Мамихан Мальсагов. В настоящий момент он живет в Турции, имеет роскошный особняк и яхту. А еще жену и детей.
Впрочем, семья у него была и на тот момент, когда блондинка забеременела от него. По ее словам, он долго просил ее о сыне и в какой-то момент это случилось. Радость от этой новости испортила жена, которая позвонила ей и рассказала, что она и ее четверо детей прекрасно живут вместе в Москве, а она здесь всего лишь лишнее звено. Малиновская заверила, что была обманута своим возлюбленный, который говорил ей, что давно порвал с супругой.
Она не стала мириться с идеей второй жены и порвала с Мальсаговым. А тот в ответ лишил ее ребенка материальной помощи. Только однажды Мария попросила у него деньги — на роддом в Москве, и получила отрицательный ответ.
В итоге ей пришлось уехать к маме в Смоленск и довериться муниципальным врачам. С тех пор отец Мирона ни разу не поинтересовался ее судьбой, а светская львица начала новую жизнь, полностью погрузившись в свое материнство.
Видео дня. Секреты уборки для самых ленивых
Teleprogramma.pro: последние новости
«Я думала, что родилась без девственности»: Боня рассказала про свой первый сексуальный опыт «Я думала, что родилась без девственности»: Боня рассказала про свой первый сексуальный опыт Елена Ваенга назвала главную причину расставания с «цыганским бароном» Иваном Матвиенко Елена Ваенга назвала главную причину расставания с «цыганским бароном» Иваном Матвиенко «Его «Плот» уплыл уже лет тридцать назад»: Шаляпин ответил Лозе, который его оскорбил «Его «Плот» уплыл уже лет тридцать назад»: Шаляпин ответил Лозе, который его оскорбил
Женский форум
Звёзды , Мария Малиновская , НТВ
Читайте также
Новости партнеров
Видео
В передозировке Алибасова «Виагрой» обвинили обезьяну
01:34
В передозировке Алибасова «Виагрой» обвинили обезьяну
Звёзды
Продукты, которые вызывают зависимость
06:09
Продукты, которые вызывают зависимость
Еда
Уборка дома для ленивых: лайфхаки, упрощающие быт
09:14
Уборка дома для ленивых: лайфхаки, упрощающие быт
Своими руками
Звездные красотки, которые станут мамами в 2021 году
02:48
Звездные красотки, которые станут мамами в 2021 году
Звёзды
Знаменитости с очень странными привычками
10:42
Знаменитости с очень странными привычками
Звёзды
Станет ли Зверев бурятским депутатом
02:10
Станет ли Зверев бурятским депутатом
Звёзды
Три способа похудеть за месяц до Нового года
06:03
Три способа похудеть за месяц до Нового года
Здоровье
Звезды, которые, возможно, все еще живы
09:36
Звезды, которые, возможно, все еще живы
Звёзды
3 трюка, чтобы вернуть межплиточным швам чистоту
02:49
3 трюка, чтобы вернуть межплиточным швам чистоту
Дом и сад
6 правил ЗОЖ, о которых пора забыть
10:15
6 правил ЗОЖ, о которых пора забыть
Здоровье
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение