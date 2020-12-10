Малиновская впервые назвала имя отца своего ребенка

Мария Малиновская 9 лет скрывала, от кого родила сына Мирона. Но на передаче канала НТВ «Основано на реальных событиях» решилась заговорить об этом. Оказалось, что это бизнесмен с чеченскими корнями Мамихан Мальсагов. В настоящий момент он живет в Турции, имеет роскошный особняк и яхту. А еще жену и детей.

Впрочем, семья у него была и на тот момент, когда блондинка забеременела от него. По ее словам, он долго просил ее о сыне и в какой-то момент это случилось. Радость от этой новости испортила жена, которая позвонила ей и рассказала, что она и ее четверо детей прекрасно живут вместе в Москве, а она здесь всего лишь лишнее звено. Малиновская заверила, что была обманута своим возлюбленный, который говорил ей, что давно порвал с супругой.

Она не стала мириться с идеей второй жены и порвала с Мальсаговым. А тот в ответ лишил ее ребенка материальной помощи. Только однажды Мария попросила у него деньги — на роддом в Москве, и получила отрицательный ответ.

В итоге ей пришлось уехать к маме в Смоленск и довериться муниципальным врачам. С тех пор отец Мирона ни разу не поинтересовался ее судьбой, а светская львица начала новую жизнь, полностью погрузившись в свое материнство.