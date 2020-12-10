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Было — стало: куда исчезла звезда клипа «Зверей» «Все, что тебя касается» Настя Цветаева 

WMJ.ru 3 часа назад
Куда исчезла звезда клипа «Зверей»
Фото: Global Look Press
39-летняя актриса Анастасия Цветаева стала широко известна благодаря удачной роли в… клипе.
Девушка снялась в видеоролике группы «Звери» на песню «Все, что тебя касается» в 2004 году. В кадре Настя появлялась эффектно — в ярком нижнем белье.
После Настя много снималась — «Молоды и счастливы», «Стерва для чемпиона», озвучивала мультфильм «Феи». В 2005 году Настя впервые стала мамой — у нее родился сын Кузьма.
@nastia_tsvetaeva
А в 2010 году Цветаева вышла замуж за израильтянина Надава Ольгана. В 2012 году она поставила на паузу карьеру актрисы — как раз тогда родилась ее дочь Эстер. В 2019 году Анастасия стала многодетной мамой — она родила Надаву сына Акиву. Вместе со своей большой семьей ведущая популярный лайфстайл-блог и продающая авторские украшения Цветаева живет в Израиле.
@nastia_tsvetaeva
И хотя для российского шоу-бизнеса она исчезла, в Израиле Анастасию знают хорошо. Так, в 2017 году Анастасия Цветаева получила премию одного из израильских телеканалов «Человек года» в номинации «интернет персона».
Хотелось в этом году грандиозно отпраздновать эту дату, но увы и ах,
— писала она недавно о 10-летии своих отношений с Надавом, сетуя, что планы сорвала пандемия коронавируса.
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