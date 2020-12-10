Малиновская впервые назвала имя отца своего ребенка 

Мария Малиновская 9 лет скрывала, от кого родила сына Мирона. Рассказать об этом впервые ведущая решилась на передаче канала НТВ «Основано на реальных событиях». Оказалось, что это бизнесмен с чеченскими корнями Мамихан Мальсагов. Сейчас он с другой семьей живет в Турции.

По словам блондинки, во время отношений мужчина жил на две семьи. Он долго просил ее о сыне и в какой-то момент это случилось. Мысли о светлом будущем испортила жена, которая позвонила ей и рассказала, что она и четверо детей никуда не денутся.

Малиновская, правда, о супруге ничего не знала и бела разочарована. Девушка не стала мириться с присутствием в жизни любимого жены и порвала с Мальсаговым. А тот в ответ лишил ее ребенка материальной помощи. Только однажды Мария попросила у него деньги — на роддом в Москве, и получила отрицательный ответ.

Ведущей пришлось уехать к маме в Смоленск и довериться муниципальным врачам. С тех пор отец Мирона ни разу не поинтересовался ее судьбой, а светская львица начала новую жизнь.