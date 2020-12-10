Ещё
Далее:
Читайте также:
Целый месяц кино за 1 рубль
Целый месяц кино за 1 рубль Промокод здесь ⟶

Малиновская впервые назвала имя отца своего ребенка 

Даня Виттиг 3 часа назад
Малиновская впервые назвала имя отца своего ребенка
Фото: @malinovskaya_tv
Мария Малиновская 9 лет скрывала, от кого родила сына Мирона. Рассказать об этом впервые ведущая решилась на передаче канала НТВ «Основано на реальных событиях». Оказалось, что это бизнесмен с чеченскими корнями Мамихан Мальсагов. Сейчас он с другой семьей живет в Турции.
По словам блондинки, во время отношений мужчина жил на две семьи. Он долго просил ее о сыне и в какой-то момент это случилось. Мысли о светлом будущем испортила жена, которая позвонила ей и рассказала, что она и четверо детей никуда не денутся.
Малиновская, правда, о супруге ничего не знала и бела разочарована. Девушка не стала мириться с присутствием в жизни любимого жены и порвала с Мальсаговым. А тот в ответ лишил ее ребенка материальной помощи. Только однажды Мария попросила у него деньги — на роддом в Москве, и получила отрицательный ответ.
Ведущей пришлось уехать к маме в Смоленск и довериться муниципальным врачам. С тех пор отец Мирона ни разу не поинтересовался ее судьбой, а светская львица начала новую жизнь.
Ранее "Рамблер" сообщал, что отец Децла обвинил внука в жажде наживы.
Видео дня. Продукты, которые вызывают зависимость
Женский форум 7
Звёзды , Мария Малиновская , НТВ
Читайте также
Новости партнеров
Видео
В передозировке Алибасова «Виагрой» обвинили обезьяну
01:34
В передозировке Алибасова «Виагрой» обвинили обезьяну
Звёзды
Продукты, которые вызывают зависимость
06:09
Продукты, которые вызывают зависимость
Еда
Уборка дома для ленивых: лайфхаки, упрощающие быт
09:14
Уборка дома для ленивых: лайфхаки, упрощающие быт
Своими руками
Звездные красотки, которые станут мамами в 2021 году
02:48
Звездные красотки, которые станут мамами в 2021 году
Звёзды
Знаменитости с очень странными привычками
10:42
Знаменитости с очень странными привычками
Звёзды
Станет ли Зверев бурятским депутатом
02:10
Станет ли Зверев бурятским депутатом
Звёзды
Три способа похудеть за месяц до Нового года
06:03
Три способа похудеть за месяц до Нового года
Здоровье
Звезды, которые, возможно, все еще живы
09:36
Звезды, которые, возможно, все еще живы
Звёзды
3 трюка, чтобы вернуть межплиточным швам чистоту
02:49
3 трюка, чтобы вернуть межплиточным швам чистоту
Дом и сад
6 правил ЗОЖ, о которых пора забыть
10:15
6 правил ЗОЖ, о которых пора забыть
Здоровье
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение