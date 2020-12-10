Ещё
Далее:
Читайте также:
Целый месяц кино за 1 рубль
Целый месяц кино за 1 рубль Промокод здесь ⟶

Дочь Олега Ефремова вспомнила, как отец изменял ее матери с Ниной Дорошиной 

Teleprogramma.pro 1 час назад
Дочь Олега Ефремова вспомнила об измене отца
Фото: Globallookpress.com
Дочь покойного актера Олега Ефремова Анастасия в студии программы «Судьба человека» на канале «Россия 1» вспомнила, как ее отец увлекся ее мамой и оставил свою первую жену актрису Лилию Толмачеву. Также она поведала, как Олег Ефремов стал изменять ее матери с актрисой Ниной Дорошиной.
«Много говорится, что мой папа много пил. Я бы не сказала, что алкоголь превращал его в чудовище. Это не тот случай. Бывают более ужасные вещи. Он этим алкоголем действительно увлекался. Это был его релакс. Но папа никогда руку не поднимал, когда выпивал, не грубил. Его первая жена Лиля была такая тургеневская барышня. Моя мама была львицей и ничего не боялась».
Как отметила Анастасия Ефремова, вскоре после воссоединения с ее мамой сценаристом Ириной Мазурук, у Олега Ефремова случился роман с Ниной Дорошиной. Эту женщину актер любил всю жизнь.
«У папы была долгая история с Дорошиной. Маме донесли добрые люди, что у него с ней, так скажем, неуставные отношения. И вот мама идет однажды по театру, а навстречу Нинка на каблуках. Мама ей сказала, что у нее тяжелая рука. И не надо с ней здороваться. И мама поняла, что у Дорошиной все хорошо. Страсти тогда такие в театре кипели. Все были молодые и красивые», — заметила она.
Театральный критик Анастасия Ефремова приходится единокровной сестрой актеру Михаилу Ефремову. Она дочь Олега Ефремова от гражданского брака с Ириной Мазурук.
Видео дня. Продукты, которые вызывают зависимость
Teleprogramma.pro: последние новости
«Я думала, что родилась без девственности»: Боня рассказала про свой первый сексуальный опыт «Я думала, что родилась без девственности»: Боня рассказала про свой первый сексуальный опыт Восток – дело тонкое: Малиновская впервые назвала имя отца своего ребенка Восток – дело тонкое: Малиновская впервые назвала имя отца своего ребенка «Его интересуют деньги и наследство»: Толмацкий рассказал о коварных планах внука Тони «Его интересуют деньги и наследство»: Толмацкий рассказал о коварных планах внука Тони
Женский форум 2
Звёзды , Лилия Толмачева , Олег Ефремов , Михаил Ефремов , Нина Дорошина
Читайте также
Новости партнеров
Видео
В передозировке Алибасова «Виагрой» обвинили обезьяну
01:34
В передозировке Алибасова «Виагрой» обвинили обезьяну
Звёзды
Продукты, которые вызывают зависимость
06:09
Продукты, которые вызывают зависимость
Еда
Уборка дома для ленивых: лайфхаки, упрощающие быт
09:14
Уборка дома для ленивых: лайфхаки, упрощающие быт
Своими руками
Звездные красотки, которые станут мамами в 2021 году
02:48
Звездные красотки, которые станут мамами в 2021 году
Звёзды
Знаменитости с очень странными привычками
10:42
Знаменитости с очень странными привычками
Звёзды
Станет ли Зверев бурятским депутатом
02:10
Станет ли Зверев бурятским депутатом
Звёзды
Три способа похудеть за месяц до Нового года
06:03
Три способа похудеть за месяц до Нового года
Здоровье
Звезды, которые, возможно, все еще живы
09:36
Звезды, которые, возможно, все еще живы
Звёзды
3 трюка, чтобы вернуть межплиточным швам чистоту
02:49
3 трюка, чтобы вернуть межплиточным швам чистоту
Дом и сад
6 правил ЗОЖ, о которых пора забыть
10:15
6 правил ЗОЖ, о которых пора забыть
Здоровье
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение