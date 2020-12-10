Дочь Олега Ефремова вспомнила об измене отца

«У папы была долгая история с Дорошиной. Маме донесли добрые люди, что у него с ней, так скажем, неуставные отношения. И вот мама идет однажды по театру, а навстречу Нинка на каблуках. Мама ей сказала, что у нее тяжелая рука. И не надо с ней здороваться. И мама поняла, что у Дорошиной все хорошо. Страсти тогда такие в театре кипели. Все были молодые и красивые», — заметила она.