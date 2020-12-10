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Дочь Олега Ефремова вспомнила, как отец изменял ее матери с Ниной Дорошиной 

Даня Виттиг 2 часа назад
Дочь Олега Ефремова вспомнила об измене отца
Фото: кадр из фильма "Три тополя на Плющихе"
Дочь актера Олега Ефремова Анастасия рассказала, как отец оставил первую жену актрису Лилию Толмачеву. А затем поведала, как Олег Ефремов стал изменять ее матери с актрисой Ниной Дорошиной. Девушка поделилась воспоминаниями на передаче «Судьба человека» на канале «Россия 1».

«Много говорится, что мой папа много пил. Я бы не сказала, что алкоголь превращал его в чудовище. Это не тот случай. Бывают более ужасные вещи. Он этим алкоголем действительно увлекался. Это был его релакс. Но папа никогда руку не поднимал, когда выпивал, не грубил. Его первая жена Лиля была такая тургеневская барышня. Моя мама была львицей и ничего не боялась».

Как отметила Анастасия Ефремова, вскоре после воссоединения с ее мамой сценаристом Ириной Мазурук, у Олега Ефремова случился роман с Ниной Дорошиной. Эту женщину актер любил всю жизнь.

«У папы была долгая история с Дорошиной. Маме донесли добрые люди, что у него с ней, так скажем, неуставные отношения. И вот мама идет однажды по театру, а навстречу Нинка на каблуках. Мама ей сказала, что у нее тяжелая рука. И не надо с ней здороваться. И мама поняла, что у Дорошиной все хорошо. Страсти тогда такие в театре кипели. Все были молодые и красивые», — заметила она.

Ранее "Рамблер" сообщал, как жена-изменница спряталась от мужа на потолке.
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Женский форум
Звёзды , Лилия Толмачева , Олег Ефремов , Нина Дорошина
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