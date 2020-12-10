Воробей объяснила, почему просила денег на еду 

Минувшей осенью из-за новой волны коронавируса многие ограничения были вновь ужесточены. К примеру, в театрах теперь наполняемость зала зрителями должна составлять 25%. На введение новых требований отреагировала юмористка Елена Воробей . Актриса заявила, что у артистов бедственное положение, попросила помощи у властей в виде льгот на еду.

На Воробей обрушилась лавина хейта. В Сети пародистку затравили и отправили «работать кондуктором». Звезда в шоу «Алена, блин!» поспешила оправдаться за сказанное и объяснила, как дело было на самом деле.

Оказалось, что во время телефонного разговора с журналистами артистка ответила на вопрос, как артистам и эстрадным деятелям живется в это непростое время. И Воробей стала рассуждать в целом о сфере и профессии артиста, представленной во всех городах нашей необъятной Родины. Есть множество тех коллег, которые очень далеки от Москвы и географически, и финансово. Кроме того, ежегодно выпускаются новые студенты театральных институтов, не все идут в театр, а остаются самозанятыми.

«Отнимая у этих людей работу, неплохо бы подумать, как им выжить», — заметила в беседе Воробей. И пояснила: «И в моем дальнейшем ответе был сарказм: „Хотя бы скидку предложите на продукты первой необходимости“.

И артистка заметила, что все ее знаменитые коллеги, которые осмелились высказаться вслух, имели в виду не себя лично, а как раз провинциальных коллег.