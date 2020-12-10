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«Будет чудо!»: Калашникова нашла врача Заворотнюк 

ИД «Собеседник» 2 часа назад
«Будет чудо!»: Калашникова нашла врача Заворотнюк
Фото: ИД "Собеседник"
Анна Калашникова рассказала о выздоровлении Анастасии Заворотнюк, новостей о состоянии которой с нетерпением ждут все многочисленные поклонники актрисы.
Новость о том, что в состоянии Анастасии Заворотнюк наметилась положительная динамика, активно обсуждают в светской тусовке. Певица и модель Анна Калашникова заверила Sobesednik.ru, что Настя уже пришла в себя и даже может совершать прогулки во дворе своего загородного дома. Калашникова надеется: вернуть Заворотнюк к прежней жизни поможет ее врач.
— После того, как я рассказала о Насте, была приятно удивлена, сколько вокруг хороших людей, — говорит Анна. — Когда я сообщила, что состояние Зворотнюк улучшилось, многие обрадовались. Были и такие люди, которые захотели оказать помощь семье Анастасии.
Ко мне обратилась психолог и мастер разборов по имени Инна (мастер разборов — специалист, который с помощью глубинных подсознательных процессов и энергетического поля человека выявляет причину его болезни, депрессии и помогает устранить ее. — Прим. Sobesednik.ru).

Она лечит от различных болезней, в том числе и от рака, — рассказала Калашникова. — Инна попросила связать её с семьей Анастасии.

Анна дала доктору все необходимые координаты. И надеется, что специалист сможет помочь любимой артистке. — Семья Насти Заворотнюк очень закрытая, это и понятно, ведь к ним повышенный интерес, — продолжает Анна. — Сейчас сотрудничество Анастасии с Инной находится в стадии переговоров.

Считаю, что все шансы нужно использовать — а вдруг поможет?! — верит в лучшее Анна Калашникова. — И Настя сможет блистать на сцене и радовать зрителей, как и раньше. И это будет просто чудо!

\Об Инне в моем окружении только хорошие отзывы, — подчеркивает Анна. — Она хороший специалист и приложит все усилия, чтобы спасти Настю. Я тоже очень хочу помочь, быть полезной и сделаю для этого все возможное.
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