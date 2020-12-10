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Самые красивые российские женщины: рейтинг 2020 года 

Стелла Шмель 2 часа назад
Россиянки традиционно считаются самыми красивыми женщинами в мире — именно в нашей стране девушки следят за своей фигурой, питанием и общей ухоженностью так, как нигде больше. И несмотря на то, что выбрать лучших среди лучших очень сложно, журнал Maxim попытался это сделать. Осенью началось народное голосование за звание "Самой сексуальной женщины страны", затем подключилось экспертное жюри, в состав которого вошли такие представители нашего шоу-бизнеса как телеведущий Андрей Малахов, продюсер Армен Ананикян, певец Найк Борзов, Влади из группы "Каста", актер Павел Деревянко, журналист Михаил Козырев, Камиль Ларин из "Квартета И", телеведущий Сергей Светлаков и многие другие.
В итоге издание составило список из сотни самых сексуальных женщин нашей страны. В галерее "Рамблера" — десять красавиц, занявших верхнюю строчку.
Видео дня. Продукты, которые вызывают зависимость
Звёзды , Фото , Найк Борзов , Армен Ананикян , Сергей Светлаков , Андрей Малахов , Павел Деревянко , Камиль Ларин , Михаил Козырев
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