Россиянки традиционно считаются самыми красивыми женщинами в мире — именно в нашей стране девушки следят за своей фигурой, питанием и общей ухоженностью так, как нигде больше. И несмотря на то, что выбрать лучших среди лучших очень сложно, журнал Maxim попытался это сделать. Осенью началось народное голосование за звание "Самой сексуальной женщины страны", затем подключилось экспертное жюри, в состав которого вошли такие представители нашего шоу-бизнеса как телеведущий Андрей Малахов, продюсер Армен Ананикян, певец Найк Борзов, Влади из группы "Каста", актер Павел Деревянко, журналист Михаил Козырев, Камиль Ларин из "Квартета И", телеведущий Сергей Светлаков и многие другие.
В итоге издание составило список из сотни самых сексуальных женщин нашей страны. В галерее "Рамблера" — десять красавиц, занявших верхнюю строчку.