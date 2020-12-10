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Сябитова посчитала стоимость новогоднего стола 

Teleprogramma.pro 2 часа назад
Сябитова посчитала стоимость новогоднего стола
Фото: Teleprogramma.pro
Известная российская телеведущая и сваха Роза Сябитова поделилась планами на Новый год. Она уже продумывает меню, выбирает блюда и декорации для дома. 31 декабря Роза Раифовна ждет большую компанию в гости. Признается, что из-за пандемии соскучилась по объятиям и поцелуям с родными и близкими.

«У меня вот сейчас дилемма, если честно! Я даже своих подписчиков спрашиваю, как лучше провести последний день года», — рассуждает телеведущая в беседе с ФАН.

Варианта два: посвятить последний день года отдыху или заняться праздничным столом и готовкой.

«Мы, женщины, а особенно татарские, — целый день 31-го что-то готовим, все это делаем, а потом просто бездыханные валимся с ног и, как правило, засыпаем в час-два ночи», — рассуждает Сябитова.

Она посчитала во сколько обойдется новогодний стол. Говорит, не дешево, если заказать еду в ресторане с доставкой на дом получится таже сумма, что уйдет на продукты.

«И я не говорю о каких-то там лобстерах и тому подобном! Но «зур бялиш» точно буду заказывать в ресторане, потому что времени и сил на это тратить как-то не хочется», — рассказала знаменитая сваха.

Традиционно, она готовит на новогодний стол огромными порциями. Говорит, за фигуру не переживает. После праздников садится на диету и приводит себя в форму. Ранее знаменитая сваха поделилась своим мнением, есть ли шанс выйти замуж после 50 лет. Она отметила, что среди ее клиентов все чаще встречаются взрослые женщины, сообщает 5-tv.ru.
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Звёзды , Роза Сябитова , ТРК "Петербург-Пятый канал"
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