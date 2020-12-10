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Воробей объяснила, почему просила денег на еду 

Даня Виттиг 2 часа назад
Из-за ограничений введенных вследствие коронавируса наполняемость театрального зала зрителями должна составлять 25%. Новые реалии возмутили юмористку Елену Воробей. Актриса заявила, что у артистов бедственное положение, а затем попросила помощи у властей в виде льгот на еду.
На Воробей обрушилась волна негатива, подписчики писали, чтобы артистка шла «работать кондуктором». Звезда в шоу «Алена, блин!» поспешила оправдаться за сказанное и объяснила, как дело было на самом деле.
Воробей объяснила, что отвечая на вопрос журналиста, она начала рассуждать в целом о сфере. Есть множество коллег, которые далеки от Москвы и географически, и финансово, а также студенты.

«Отнимая у этих людей работу, неплохо бы подумать, как им выжить», — заметила в беседе Воробей. И пояснила: «И в моем дальнейшем ответе был сарказм: „Хотя бы скидку предложите на продукты первой необходимости“.

И артистка заметила, что все ее знаменитые коллеги, которые осмелились высказаться вслух, имели в виду не себя лично, а как раз провинциальных коллег.

»У нас есть возможность подработать и на телевидении, и какие-то еще приглашения — пусть это не будет корпоратив на сто человек, ну где-то в частном доме, например. Да у нас есть что продать — недвижимость, машины дорогие, не вякали бы. Но у меня характер такой дурацкий, я за себя просить не умею», — отметила Воробей.

Ранее "Рамблер" сообщал о гонорарах звезд за новогодние корпоративы.
Женский форум 9
Звёзды , Видео , Елена Воробей
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