Воробей объяснила, почему просила денег на еду 

Из-за ограничений введенных вследствие коронавируса наполняемость театрального зала зрителями должна составлять 25%. Новые реалии возмутили юмористку Елену Воробей. Актриса заявила, что у артистов бедственное положение, а затем попросила помощи у властей в виде льгот на еду.
На Воробей обрушилась волна негатива, подписчики писали, чтобы артистка шла «работать кондуктором». Звезда в шоу «Алена, блин!» поспешила оправдаться за сказанное и объяснила, как дело было на самом деле.
Воробей объяснила, что отвечая на вопрос журналиста, она начала рассуждать в целом о сфере. Есть множество коллег, которые далеки от Москвы и географически, и финансово, а также студенты.
«Отнимая у этих людей работу, неплохо бы подумать, как им выжить», — заметила в беседе Воробей. И пояснила: «И в моем дальнейшем ответе был сарказм: „Хотя бы скидку предложите на продукты первой необходимости“.
И артистка заметила, что все ее знаменитые коллеги, которые осмелились высказаться вслух, имели в виду не себя лично, а как раз провинциальных коллег.
»У нас есть возможность подработать и на телевидении, и какие-то еще приглашения — пусть это не будет корпоратив на сто человек, ну где-то в частном доме, например. Да у нас есть что продать — недвижимость, машины дорогие, не вякали бы. Но у меня характер такой дурацкий, я за себя просить не умею», — отметила Воробей.
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