Воробей объяснила, почему просила денег на еду 

Из-за ограничений введенных вследствие коронавируса наполняемость театрального зала зрителями должна составлять 25%. Новые реалии возмутили юмористку Елену Воробей . Актриса заявила, что у артистов бедственное положение, а затем попросила помощи у властей в виде льгот на еду.

На Воробей обрушилась волна негатива, подписчики писали, чтобы артистка шла «работать кондуктором». Звезда в шоу «Алена, блин!» поспешила оправдаться за сказанное и объяснила, как дело было на самом деле.

Воробей объяснила, что отвечая на вопрос журналиста, она начала рассуждать в целом о сфере. Есть множество коллег, которые далеки от Москвы и географически, и финансово, а также студенты.

«Отнимая у этих людей работу, неплохо бы подумать, как им выжить», — заметила в беседе Воробей. И пояснила: «И в моем дальнейшем ответе был сарказм: „Хотя бы скидку предложите на продукты первой необходимости“.

И артистка заметила, что все ее знаменитые коллеги, которые осмелились высказаться вслух, имели в виду не себя лично, а как раз провинциальных коллег.