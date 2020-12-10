«Будет чудо!»: Калашникова нашла врача Заворотнюк

Певица и модель Анна Калашникова уже сообщала, что актриса чувствует себя лучше и может гулять во дворе дома. Поддержка поклонников также помогает актрисе.

"После того, как я рассказала о Насте, была приятно удивлена, сколько вокруг хороших людей. Когда я сообщила, что состояние Зворотнюк улучшилось, многие обрадовались. Были и такие люди, которые захотели оказать помощь семье Анастасии.

Ко мне обратилась психолог и мастер разборов по имени Инна, которая лечит от различных болезней, в том числе и от рака, — рассказала Калашникова. — Инна попросила связать её с семьей Анастасии".

Анна дала доктору все необходимые данные и сейчас женщины находятся на стадии переговоров. Из-за проблем со здоровьем, семья Завротнюк очень закрылась.