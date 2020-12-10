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Калашникова нашла нового врача Заворотнюк 

Даня Виттиг 2 часа назад
«Будет чудо!»: Калашникова нашла врача Заворотнюк
Фото: кадр из фильма "Жених по объявлению"
Анна Калашникова рассказала о самочувствии Анастасии Заворотнюк. Об этом сообщает Sobesednik.ru.
Певица и модель Анна Калашникова уже сообщала, что актриса чувствует себя лучше и может гулять во дворе дома. Поддержка поклонников также помогает актрисе.

"После того, как я рассказала о Насте, была приятно удивлена, сколько вокруг хороших людей. Когда я сообщила, что состояние Зворотнюк улучшилось, многие обрадовались. Были и такие люди, которые захотели оказать помощь семье Анастасии.

Ко мне обратилась психолог и мастер разборов по имени Инна, которая лечит от различных болезней, в том числе и от рака, — рассказала Калашникова. — Инна попросила связать её с семьей Анастасии".

Анна дала доктору все необходимые данные и сейчас женщины находятся на стадии переговоров. Из-за проблем со здоровьем, семья Завротнюк очень закрылась.

"Считаю, что все шансы нужно использовать — а вдруг поможет?! Об Инне только хорошие отзывы. Она хороший специалист и приложит все усилия, чтобы спасти Настю. Я тоже очень хочу помочь. ", — завершила Анна.

Ранее "Рамблер" сообщал, что думает Жигунов по поводу появления Заворотнюк на ТВ.
Видео дня. Продукты, которые вызывают зависимость
Женский форум 1
Звёзды , Анна Калашникова , Анастасия Заворотнюк
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