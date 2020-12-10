Что стало с супермоделями 90-х

Они были королевами подиума, их имена были известны всему миру, а лица украшали обложки всех глянцевых изданий. С ними заключали контракты со множеством нулей, а мужчины сходили по ним с ума. Они перевернули мир моды и задали стандарты красоты, которых придерживаются и по сей день. Казалось, что они будут молодыми и очаровательными вечно. Так ли все оказалось на самом деле? Из этого видео вы узнаете, как живут, чем занимаются и остались ли такими же обольстительными женщины, покорившие мир моды конца XX века.