Что стало с супермоделями 90-х

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Чем занимаются и как выглядят супермодели 90-х 

Александра Нечаева 55 минут назад
Они были королевами подиума, их имена были известны всему миру, а лица украшали обложки всех глянцевых изданий. С ними заключали контракты со множеством нулей, а мужчины сходили по ним с ума. Они перевернули мир моды и задали стандарты красоты, которых придерживаются и по сей день. Казалось, что они будут молодыми и очаровательными вечно. Так ли все оказалось на самом деле? Из этого видео вы узнаете, как живут, чем занимаются и остались ли такими же обольстительными женщины, покорившие мир моды конца XX века.
Ранее "Рамблер" рассказывал о знаменитостях с очень странными привычками.
Звёзды , Видео
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