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Цымбалюк-Романовская ответила пасынку Джигарханяна 

Вечерняя Москва 2 часа назад
Цымбалюк-Романовская ответила пасынку Джигарханяна
Фото: Вечерняя Москва
Пасынок народного артиста СССР Армена Джигарханяна никак не преуспел в жизни и потому отчаянно хватается за любой шанс пропиарить себя. Так бывшая жена актера, пианистка Виталина Цымбалюк-Романовская ответила на обвинения в махинациях с деньгами экс-супруга.
Ранее Степан Джигарханян, пасынок артиста, заявил, что Евгений Петросян «превзошел себя в своих шутках», рассказав журналистам о «мучительной смерти» Армена Борисовича. Между тем со словами юмориста согласилась Цымбалюк-Романовская, которую пасынок актера обвинил в якобы «опустошении всех счетов» ее бывшего мужа.
В свою очередь известная пианистка отвергла инсинуации и заявила, что ей не о чем разговаривать с человеком, который «совсем не волновался» о здоровье Армена Джигарханяна.

— Степан не живет в России и прилетает сюда лишь на съемки. К сожалению, он и Армен Борисович были не нужны друг другу последние 20 лет. По-моему, такие высказывания в мой адрес — это просто желание получить пиар. Так вышло, что Степа вообще ни в чем не реализовался в жизни. Он играет где-то в карты в каких-то странах третьего мира, мне даже неловко за него. Понятно, что он отчаянно пытается воспользоваться любым шансом причислить себя ну хоть к какому-нибудь обществу, но для этого у него ничего нет, — сказала Цымбалюк-Романовская в разговоре с «Вечерней Москвой».

Она добавила, что единственное, чем пасынок артиста может пытаться привлечь к себе внимание, — это через попытки очернить репутацию экс-супруги актера. Все это делается «голословно, без фактов и доказательств», подчеркнула собеседница «ВМ».

— А больше ему и нечем брать, — заключила она.

Напомним, Армена Борисовича Джигарханяна не стало в ночь на 14 ноября. Ему было 85 лет.
Великого артиста проводили в последний путь в Московском драматическом театре. 17 ноября его похоронили на Ваганьковском кладбище в Москве.
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