«Тысячи дур заплатят за такой фитнес-марафон»

«Полностью методика мадам Шпак звучит следующим образом: "Ешь, Пей, Дыши, Худей". Ну, а что? По-моему, замечательно. Тысячи дур легко заплатят Шпак за такой фитнес-марафон, чтобы пожрать-выпить и… И похудеть! Ну, а то, что результата не будет, это не главное. Главное ж, не победа, а участие в приятном деле».