«Тысячи дур заплатят за такой фитнес-марафон»

На днях объявили победительницу конкурса «Краса России 2020» в Санкт-Петербурге. Победительницей стала блогер и модель Алина Шпак. Скандальный блогер не осталась в стороне, и прокомментировала выбор членов жюри.
«Если ты — краса, то что же в вашем Петербурге с остальными? Я предполагаю, другие красавицы, наверное, были в масках»,
— заявила Миро.
Блогер также прокомментировала методику, которую Шпак рекомендует своим подписчика в Instagram:
«Полностью методика мадам Шпак звучит следующим образом: "Ешь, Пей, Дыши, Худей". Ну, а что? По-моему, замечательно. Тысячи дур легко заплатят Шпак за такой фитнес-марафон, чтобы пожрать-выпить и… И похудеть! Ну, а то, что результата не будет, это не главное. Главное ж, не победа, а участие в приятном деле».
Миро отметила, что Шпак «заслужила» звание и привела в пример героиню из советской сказки:
«Как Марфушенька из сказки Морозко — помните? Тоже та ещё красавица писаная».
Ранее «Рамблер» писал о том, что объявлены два главных цвета 2021 года.