На слуху: Воробей объяснила, почему просила денег 

Все новости на карте

«Рамблер» собрал самые интересные новости для тех, кто следит за жизнью селебрити.

Кадр из фильма «Жених по объявлению»

Анна Калашникова рассказала о самочувствии Анастасии Заворотнюк.

Певица и модель Анна Калашникова уже сообщала, что актриса чувствует себя лучше и может гулять во дворе дома. Поддержка поклонников также помогает актрисе.

@malinovskaya_tv

Мария Малиновская 9 лет скрывала, от кого родила сына Мирона. Рассказать об этом впервые ведущая решилась на передаче канала НТВ «Основано на реальных событиях».

@vorobei_elena

Из-за ограничений введенных вследствие коронавируса наполняемость театрального зала зрителями должна составлять 25%. Новые реалии возмутили юмористку Елену Воробей . Актриса заявила, что у артистов бедственное положение, а затем попросила помощи у властей в виде льгот на еду.

@fadeevmaxim

Максим Фадеев выложил пост в своем Instgram, в котором поразмышлял на тему смерти девушки, которая умерла во время стрима блогера Reeflay.

Актриса Марина Зудина, которая исполнила одну из главных ролей в сериале «Содержанки», рассказала об откровенных сценах. Артистка призналась, что предпочитает не раздеваться в кадре.