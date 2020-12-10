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На слуху: Воробей объяснила, почему просила денег 

Мария Грибова 24 минуты назад
На слуху: Воробей объяснила, почему просила денег
Фото: РИА Новости
«Рамблер» собрал самые интересные новости для тех, кто следит за жизнью селебрити.

Калашникова нашла нового врача Заворотнюк

Кадр из фильма «Жених по объявлению»
Анна Калашникова рассказала о самочувствии Анастасии Заворотнюк.
Певица и модель Анна Калашникова уже сообщала, что актриса чувствует себя лучше и может гулять во дворе дома. Поддержка поклонников также помогает актрисе.
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Малиновская впервые назвала имя отца своего ребенка

@malinovskaya_tv
Мария Малиновская 9 лет скрывала, от кого родила сына Мирона. Рассказать об этом впервые ведущая решилась на передаче канала НТВ «Основано на реальных событиях».
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Воробей объяснила, почему просила денег на еду

@vorobei_elena
Из-за ограничений введенных вследствие коронавируса наполняемость театрального зала зрителями должна составлять 25%. Новые реалии возмутили юмористку Елену Воробей. Актриса заявила, что у артистов бедственное положение, а затем попросила помощи у властей в виде льгот на еду.
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Максим Фадеев призвал закрыть «Дом-2»

@fadeevmaxim
Максим Фадеев выложил пост в своем Instgram, в котором поразмышлял на тему смерти девушки, которая умерла во время стрима блогера Reeflay.
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Зудина рассказала о съемках откровенных сцен

Актриса Марина Зудина, которая исполнила одну из главных ролей в сериале «Содержанки», рассказала об откровенных сценах. Артистка призналась, что предпочитает не раздеваться в кадре.
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Видео дня. Продукты, которые вызывают зависимость
Женский форум
Звёзды , Анна Калашникова , Максим Фадеев , Мария Малиновская , Анастасия Заворотнюк , Марина Зудина , Елена Воробей , РИА Новости , НТВ
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