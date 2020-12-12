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На Асмус накинулись из-за «вызывающей» позы и корсета 

News.ru и ещё 1 2 часа назад
На Асмус накинулись из-за «вызывающей» позы и корсета
Фото: @asmuskristina
Актриса Кристина Асмус, откровенные сцены с участием которой в фильме «Текст» вызвали шквал критики, снова вызывала гнев публики «вульгарным и призывным» снимком.
Артистку не раз упрекали в смелом поведении, которое, по мнению части аудитории, недопустимо для жены и матери. В частности, возмущение хейтеров вызывали смелые роли Асмус. Актриса с юмором относится к нападкам и нередко сама провоцирует публику странными или откровенными снимками. В этот раз комментаторы на женщину накинулись из-за фотографии, на которой бывшая жена юмориста Гарика Харламова позирует в гостинице.
@asmuskristina
На снимке одетая в белый корсет с обнажёнными плечами и брюки Асмус раскинулась на кресле. Артистка написала, что иногда остаётся ночевать в отеле в центре Москвы, если поздно прилетает в город или у неё мало времени на сон между съёмками. Но подписчиков заинтересовал не отель.

Вечно с раздвинутыми ногами. До чего вульгарно, — возмутилась angelina_circus.

«Мужика тебе надо», «А кто за отель платит?», «Вечно секс, а не фотки», «Не хватает породы», «Ты в курсе, что тобой пользуются?», «Некультурно», «Призывная поза», «Смысл фото понятен, напиши мне», «Где женственность!» — посыпались комментарии.

Актриса проигнорировала выпады в свою сторону.
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Женский форум
Звёзды , Самые сексуальные , Гарик Харламов , Кристина Асмус
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