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«Внебрачная дочь» Морозова сдала ДНК-тест, результат удивил всех 

Даня Виттиг 1 час назад
«Внебрачная дочь» Морозова удивила публику ДНК-тестом
Фото: кадр из передачи "Кривое зеркало"
В 47 лет звезда «Кривого зеркала» все еще остается бездетным холостяком. Но 26-летняя Анастасия из Магнитогорска недавно заявила, что является внебрачной дочерью Александра Морозова. Поэтому звездной "семье" пришлось пройти ДНК-тест.
Много лет назад у Морозова действительно был роман с девушкой по имени Галя, которая могла родить. Истину решили выяснить эксперты команды Андрея Малахова.

«Родители выбросили меня на улицу, когда я была еще грудной. Одна женщина нашла меня и отдала в дом малютки. Там по отпечаткам пальцев определили, что мне было три месяца. В газетах писали, что вот, мол, нашлась девочка, но никто из родителей так и не пришел за ней. Спустя два года я получила свидетельство о рождении. Оказывается, моя фамилия Морозова», — поделилась Настя в передаче «Андрей Малахов. Прямой эфир» канала «Россия 1».

Морозов, конечно, не поверил, что Анастасия может быть его дочерью, но старался поддерживать и просил "не переживать". Точки над «i» в этой истории мог бы расставить результат генетической экспертизы, но вмешалась мама Александра Морозова. Женщина заявила, что ей не нужны итоги теста.

«Каким бы ни был результат, Настя будет нашей!" — сообщила женщина.

Скорее всего, трогательная история девушки не смогла оставить ее равнодушной.
Ранее "Рамблер" сообщал, за что выгнали с "Голоса" дочь ведущего Первого канала.
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Женский форум
Звёзды , Андрей Малахов , Александр Морозов
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