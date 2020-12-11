«Внебрачная дочь» Морозова удивила публику ДНК-тестом

В 47 лет звезда «Кривого зеркала» все еще остается бездетным холостяком. Но 26-летняя Анастасия из Магнитогорска недавно заявила, что является внебрачной дочерью Александра Морозова . Поэтому звездной "семье" пришлось пройти ДНК-тест.

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«Родители выбросили меня на улицу, когда я была еще грудной. Одна женщина нашла меня и отдала в дом малютки. Там по отпечаткам пальцев определили, что мне было три месяца. В газетах писали, что вот, мол, нашлась девочка, но никто из родителей так и не пришел за ней. Спустя два года я получила свидетельство о рождении. Оказывается, моя фамилия Морозова», — поделилась Настя в передаче «Андрей Малахов. Прямой эфир» канала «Россия 1».

Морозов, конечно, не поверил, что Анастасия может быть его дочерью, но старался поддерживать и просил "не переживать". Точки над «i» в этой истории мог бы расставить результат генетической экспертизы, но вмешалась мама Александра Морозова. Женщина заявила, что ей не нужны итоги теста.

«Каким бы ни был результат, Настя будет нашей!" — сообщила женщина.

Скорее всего, трогательная история девушки не смогла оставить ее равнодушной.