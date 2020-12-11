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Новая девушка Аршавина попала в объектив камеры 

Клео.Ру 2 часа назад
Многодетный отец Андрей Аршавин уже дважды был женат, но не теряет надежды найти свою настоящую любовь. Недавно он был замечен в объятиях новой девушки, но эту любовную связь Аршавин пока не афиширует.
Футболист побывал на дне рождения одной хорошей знакомой, который проходил в одном из московских ресторанов. Естественно, многие снимали на телефон фото и видео. На одно из них попал и Аршавин, который «по-хозяйски» обнимал сидящую рядом молодую брюнетку. Пара обменивалась нежными взглядами и немного смущалась под прицелом камеры.
Соцсети
Девушку зовут Татьяна Козырнова. Она не слишком активно ведет страничку в Инстаграме, выставляя новые фото лишь время от времени. Да и подписчиков не так много — чуть больше 2000 человек.
Совместных фото влюбленных нет ни на странице Татьяны, ни на странице Андрея. И если футболист даже не намекает на новые отношения, то Козырнова не скрывает, что у нее есть любимый мужчина. К примеру, недавно она выставила следующий пост:
@kozyrnova
Напомним, что у Аршавина уже есть 4 несовершеннолетних ребенка (двое сыновей и дочка — от первой жены, 1 дочь — от второй), которым он отдает суммарно половину всех своих доходов. Недавно он выиграл суд у Юлии Барановской, сумев уменьшить размер алиментов. Ради этого он даже сам появился на слушании дела. Но ведущая не собирается отступать, и ее адвокаты готовят апелляцию.
Аршавин и Барановская разошлись несколько лет назад, не сумев сохранить семью. А Юлия Самойлова и Джиган смогли наладить отношения после громкого скандала, подробности которого можете посмотреть в нашем видео:
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Звёзды , Видео , Андрей Аршавин , Юлия Самойлова , Юлия Барановская
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