Новая девушка Аршавина попала в объектив камеры 

Многодетный отец Андрей Аршавин уже дважды был женат, но не теряет надежды найти свою настоящую любовь. Недавно он был замечен в объятиях новой девушки, но эту любовную связь Аршавин пока не афиширует.

Футболист побывал на дне рождения одной хорошей знакомой, который проходил в одном из московских ресторанов. Естественно, многие снимали на телефон фото и видео. На одно из них попал и Аршавин, который «по-хозяйски» обнимал сидящую рядом молодую брюнетку. Пара обменивалась нежными взглядами и немного смущалась под прицелом камеры.

Соцсети

Девушку зовут Татьяна Козырнова. Она не слишком активно ведет страничку в Инстаграме, выставляя новые фото лишь время от времени. Да и подписчиков не так много — чуть больше 2000 человек.

Совместных фото влюбленных нет ни на странице Татьяны, ни на странице Андрея. И если футболист даже не намекает на новые отношения, то Козырнова не скрывает, что у нее есть любимый мужчина. К примеру, недавно она выставила следующий пост:

@kozyrnova

Напомним, что у Аршавина уже есть 4 несовершеннол етних ребенка (двое сыновей и дочка — от первой жены, 1 дочь — от второй), которым он отдает суммарно половину всех своих доходов. Недавно он выиграл суд у Юлии Барановской , сумев уменьшить размер алиментов. Ради этого он даже сам появился на слушании дела. Но ведущая не собирается отступать, и ее адвокаты готовят апелляцию.