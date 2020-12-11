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«Я любила этого человека всю жизнь»: Ксенофонтова рассказала о тайном романе с Марьяновым 

WMJ.ru и ещё 1 3 часа назад
«Я любила его всю жизнь»: Ксенофонтова о тайном романе
Фото: @elena_ksenofontova_official
47-летняя актриса в откровенной беседе с Агатой Муцениеце призналась, что когда-то побоялась вступить в серьезные отношения.
На днях звезда сериала «Кухня» стала гостьей YouTube-шоу Агаты Муцениеце «Честный развод». Елена Ксенофонтова честно призналась, что каждый раз, вступая в брак (а их у нее было в общей сложности три), она боялась и шла на этот шаг очень сложно. А после разрыва и вовсе не понимала, зачем взяла на себя такую ответственность.
«Это огромная тяжелая работа. Мужчины, если они не ищут себе обслуживающий персонал, увлекаются «птицами с ярким опереньем». Но готов ли ты 24/7 терпеть ее, чтобы она мелькала у тебя перед глазами. Готов ли ты многое в своих привычках и взглядах пересмотреть и видеться с человеком не 2-3 дня в неделю, а постоянно», — рассуждала артистка.
Однако Елена призналась, что именно страх ответственности и чрезмерное эго лишило ее счастья с Дмитрием Марьяновым, с которым у нее был тайный роман. Она также отметила, что только ради него пошла против своего принципа не встречаться с «занятыми» мужчинами.
«У меня всегда было табу — не могу встречаться с несвободными людьми. А у него были отношения. Меня это тяготило, но была страсть, мозг отключился мгновенно», — рассказала Елена.
Артистка призналась, что Марьянов был сложным человеком, и с некоторыми его привычками она не была готова мириться. Тем не менее, Ксенофонтова со слезами на глазах вспомнила, что вместо того, чтобы ришиться на важный шаг, она однажды ему сказала судьбоносные «Я отпускаю нас обоих». После этого, по словам актрисы, они несколько раз виделись на площадке, работали вместе, но о прошлом не напоминали друг другу.
В 2017 году Дмитрий Марьянов ушел из жизни. «Несколько лет назад его не стало. И я поняла, что это был человек, посланный мне судьбой. Я любила его всю жизнь».
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Фото: @elena_ksenofontova_official/Instagram; Anatoly Lomokhov/Global Look Press; East News Russia
Видео: @agataagata / Instagram
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Звёзды , Дмитрий Марьянов , Елена Ксенофонтова , Агата Муцениеце , WMJ.RU
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