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«Я не тряпка»: Самбурская ответила на критику вокруг Бузовой 

Peopletalk 3 часа назад
«Я не тряпка»: Самбурская ответила на обвинения
Фото: Peopletalk
Чрезмерное внимание общественности в эти дни приковано к Настасье Самбурской в связи с конфликтом вокруг шоу «Дом-2». После заявлений Ольги в адрес Настасьи, Самбурская резко прокомментировала ее пост: «При встрече ты поджав хвост отворачивалась и делала вид, что меня нет. Встретимся на съёмках 9го числа, я на весь зал заору, что ты бездарная бездарность!»
Однако 9 декабря звезды не пересеклись. В Сети некоторые пользователи стали обвинять Настасью в пустых обещаниях. Так, ведущая Алена Блин написала в Instagram: «Что-то не поняла, а что притихла главная хайпажорка, неудавшаяся певица и актриса запасных эпизодов? Где ее крутой перфоманс, обещанные крики в лицо „Дом-2“ днище? Поорала, погуглила упоминания о себе и слилась?»

«Не думайте, что я тряпка и не сдержала свое слово. Просто так получилось, что мы с Ольгой оказались на разные мероприятиях. Я ждала ее на записи новогоднего Comedy. — рассказала Настасья в Stories.

Напомним, накануне Настасья Самбурская опубликовала пост в Instagram, в котором резко высказалась по поводу ведущих «Дома-2» и его зрителей. После чего Ольга резко ответила на ее оскорбления. В своей публикации в Instagram Бузова заявила, что Самбурская «хайпует» и умеет только «строчить свои посты, а при встрече „прятать глаза“.
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Звёзды , Настасья Самбурская
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