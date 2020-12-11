«Ему 14 лет не было, когда он пришел пьяным»

Анастасия Ефремова, сестра известного актера рассказала, что брат начал рано пить в программе «Судьба человека».
«Он однажды пришел домой пьяным на Новый год. Ему даже четырнадцати лет не было, поменьше. Он со своим другом Лешей стащил бутылку у отца из бара. И в подъезде они с ним распили. Потом он явился домой. Отца дома не было. Ему дед настучал. И вот тогда пришел гневный папа. Это все было при мне».
Как отметила Анастасия, Олег Ефремов решил проучить сына и даже "врезать", но тот бегал от него вокруг стола.
«И он его так и не догнал. Да не мог отец просто его ударить. Я один раз разбила машину. Он сказал, что будет меня пороть. Но собственно на этом все и закончилась. Бить был не его метод».
Ранее "Рамблер" сообщал, как дочь Олега Ефремова вспоминала об изменах отца.