«Ему 14 лет не было, когда он пришел пьяным»

«Он однажды пришел домой пьяным на Новый год. Ему даже четырнадцати лет не было, поменьше. Он со своим другом Лешей стащил бутылку у отца из бара. И в подъезде они с ним распили. Потом он явился домой. Отца дома не было. Ему дед настучал. И вот тогда пришел гневный папа. Это все было при мне».