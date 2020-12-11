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Снигирь о союзе с Цыгановым: «Люди по умолчанию решили, что у него „осталось семь голодных детей“ 

Teleprogramma.pro 6 часов назад
«Люди решили, что у него „осталось семь голодных детей“
Фото: Teleprogramma.pro
Не секрет, что Юлия Снигирь и Евгений Цыганов воспитывают общего сына — Федора. Для актрисы малыш стал первым, а для ее возлюбленного — восьмым ребенком. Он многодетный отец. От союза с Ириной Леоновой у Евгения есть старшие отпрыски, и их семеро.
Несмотря на то что артист ушел из семьи, своих наследников без внимания и поддержки он не оставил. Цыганов старается видеться с сыновьями и дочерьми, делать с ними уроки, проводить уикенды и решать все их проблемы, как самый настоящий заботливый отец. Своего родительства и ответственности за чад Евгений не отменял.
Нынешняя избранница актера крайне редко позволяет себе отвечать на вопросы о своих отношениях с Цыгановым. Долгое время они и вовсе скрывали роман от поклонников и прессы.
Однако в недавнем интервью Юлия уточнила, что ей, как и любой другой женщине, неприятно слышать необоснованную критику в свой адрес — в особенности от посторонних. По словам актрисы, она читала неприятные комментарии у себя в Instagram, хейтеры писали, что она якобы разбила чужую семью.
«Пишет: «Ты разбила семью!» Я понимаю, что это ее больная тема. Наверное, она либо боится потерять свою семью или мужа, либо у нее уже разрушена семья», — приводит OK слова Юлии Снигирь.
На такие выпады в свой адрес актриса старается не реагировать. «Если говорить про историю нашу с Женей, то люди по умолчанию решили, что у него „осталось семь голодных и раздетых детей“, — добавила возлюбленная Цыганова. Смотрите также:
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Звёзды , Юлия Снигирь , Евгений Цыганов , Ирина Леонова
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