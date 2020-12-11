Павел Деревянко расстался с женой 

Российский актер Павел Деревянко расстался с гражданской женой Дарьей Мясищевой, с которой прожил более десяти лет. Об этом сообщает портал Peopletalk.

Отмечается, что 44-летний артист заявил коллегам о разрыве на премьере фильма «Серебряные коньки». Мясищева позже подтвердила эту информацию, однако не раскрыла подробности расставания.

У пары в браке родились две дочери. Старшей Варваре сейчас десять лет, младшей Александре — шесть лет.

В мае Деревянко дал интервью видеоблогеру Юрию Дудю, в котором признался, что у него с Мясищевой долгое время были свободные отношения, то есть пара не ограничивала себя в любовных связях с другими партнерами.

Павел Деревянко известен по фильмам «Брестская крепость», «Кука» и «Салют-7», а также по сериалам «Домашний арест», «Есенин» и «Девять жизней Нестора Махно».