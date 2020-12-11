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Павел Деревянко расстался с женой 

Lenta.ru 3 часа назад
Павел Деревянко расстался с женой
Фото: РИА Новости
Российский актер Павел Деревянко расстался с гражданской женой Дарьей Мясищевой, с которой прожил более десяти лет. Об этом сообщает портал Peopletalk.
Отмечается, что 44-летний артист заявил коллегам о разрыве на премьере фильма «Серебряные коньки». Мясищева позже подтвердила эту информацию, однако не раскрыла подробности расставания.
У пары в браке родились две дочери. Старшей Варваре сейчас десять лет, младшей Александре — шесть лет.
В мае Деревянко дал интервью видеоблогеру Юрию Дудю, в котором признался, что у него с Мясищевой долгое время были свободные отношения, то есть пара не ограничивала себя в любовных связях с другими партнерами.
Павел Деревянко известен по фильмам «Брестская крепость», «Кука» и «Салют-7», а также по сериалам «Домашний арест», «Есенин» и «Девять жизней Нестора Махно».
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