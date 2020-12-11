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Солистки нового состава «ВИА ГРА» назвали основную «фишку» Меладзе 

Teleprogramma.pro 1 час назад
Девушки из нового состава группы «ВИА ГРА» рассказали, чем их покорил Константин Меладзе. Главную фишку продюсера назвала солистка группы Ульяна Синецкая. Девушка отметила, что «Костя — гениальный музыкант, и этим все сказано». Но это не основная черта продюсера, есть более важная.
«Прежде всего он прекрасный человек. Нам повезло быть рядом с таким большим мастером», — сказала Синецкая в беседе с NEWS.ru.
Слова коллеги поддержала еще одна участница коллектива Ксения Попова. «Его композиции знает и исполнит любой человек. Разве есть сомнения, что он уникален?» — добавила Попова. Девушки настроены на успех и уверены, что нынешний состав будет покорять не внешним видом, а интеллектом.
«Успех в юморе, простоте, интеллекте. Сейчас в XXI веке сексуальность — это не длина волос, не фигура, а внутренний мир человека. Если ты пустая внутри, то, условно, грудь не поможет», — отметила Ксения.
Ранее экс-солистка группы «ВИА Гра» Анна Седокова назвала сумму своего месячного гонорара. Артистка зарабатывает не менее 5 миллионов рублей в месяцу. Эту сумму артистка указала, отвечая на вопрос поклонников с более скромным доходом, сообщает 5-tv.ru.
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Женский форум
Звёзды , Видео , Ульяна Синецкая , Анна Седокова , Константин Меладзе , ТРК "Петербург-Пятый канал"
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