Девушки из нового состава группы «ВИА ГРА» рассказали, чем их покорил Константин Меладзе . Главную фишку продюсера назвала солистка группы Ульяна Синецкая . Девушка отметила, что «Костя — гениальный музыкант, и этим все сказано». Но это не основная черта продюсера, есть более важная.

«Прежде всего он прекрасный человек. Нам повезло быть рядом с таким большим мастером», — сказала Синецкая в беседе с NEWS.ru.

Слова коллеги поддержала еще одна участница коллектива Ксения Попова. «Его композиции знает и исполнит любой человек. Разве есть сомнения, что он уникален?» — добавила Попова. Девушки настроены на успех и уверены, что нынешний состав будет покорять не внешним видом, а интеллектом.

«Успех в юморе, простоте, интеллекте. Сейчас в XXI веке сексуальность — это не длина волос, не фигура, а внутренний мир человека. Если ты пустая внутри, то, условно, грудь не поможет», — отметила Ксения.