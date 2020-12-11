Последние дни все внимание общественности приковано к Настасье Самбурской. Сначала она публично оскорбила передачу "Дом-2" и ее зрителей. А когда Бузова возмутилась такой выходкой, актриса оскорбила и ее.
«При встрече ты поджав хвост отворачивалась и делала вид, что меня нет. Встретимся на съёмках 9го числа, я на весь зал заору, что ты бездарная бездарность!»
Но в злополучный день актрисам не суждено было увидеться. А в Сети пользователи стали обвинять Настасью в пустых обещаниях. Даже ведущая Алена Блин задалась вопросом, где же эта "хайпажорка, неудавшаяся певица и актриса запасных эпизодов".
На что Самбурская ответила, что дело не в страхе, она просто не встретила Ольгу в тот день.
«Не думайте, что я тряпка и не сдержала свое слово. Просто так получилось, что мы с Ольгой оказались на разные мероприятиях. Я ждала ее на записи новогоднего Comedy".
Ранее "Рамблер" сообщал о романе Бузовой и Соловьева.