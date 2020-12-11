Ещё
Далее:
Читайте также:
Covid-19: все, что важно знать сегодня
Covid-19: все, что важно знать сегодня Узнать правду ⟶

Самбурская ответила на критику вокруг скандала с Бузовой 

Даня Виттиг 2 часа назад
Последние дни все внимание общественности приковано к Настасье Самбурской. Сначала она публично оскорбила передачу "Дом-2" и ее зрителей. А когда Бузова возмутилась такой выходкой, актриса оскорбила и ее.

«При встрече ты поджав хвост отворачивалась и делала вид, что меня нет. Встретимся на съёмках 9го числа, я на весь зал заору, что ты бездарная бездарность!»

Но в злополучный день актрисам не суждено было увидеться. А в Сети пользователи стали обвинять Настасью в пустых обещаниях. Даже ведущая Алена Блин задалась вопросом, где же эта "хайпажорка, неудавшаяся певица и актриса запасных эпизодов".
На что Самбурская ответила, что дело не в страхе, она просто не встретила Ольгу в тот день.

«Не думайте, что я тряпка и не сдержала свое слово. Просто так получилось, что мы с Ольгой оказались на разные мероприятиях. Я ждала ее на записи новогоднего Comedy".

Ранее "Рамблер" сообщал о романе Бузовой и Соловьева.
Женский форум
Звёзды , Видео , Настасья Самбурская
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Самые скандальные романы на «Ледниковом периоде»
09:46
Самые скандальные романы на «Ледниковом периоде»
Звёзды
Что стало с супермоделями 90-х
10:20
Что стало с супермоделями 90-х
Звёзды
В передозировке Алибасова «Виагрой» обвинили обезьяну
01:34
В передозировке Алибасова «Виагрой» обвинили обезьяну
Звёзды
Продукты, которые вызывают зависимость
06:09
Продукты, которые вызывают зависимость
Еда
Уборка дома для ленивых: лайфхаки, упрощающие быт
09:14
Уборка дома для ленивых: лайфхаки, упрощающие быт
Своими руками
Звездные красотки, которые станут мамами в 2021 году
02:48
Звездные красотки, которые станут мамами в 2021 году
Звёзды
Знаменитости с очень странными привычками
10:42
Знаменитости с очень странными привычками
Звёзды
Станет ли Зверев бурятским депутатом
02:10
Станет ли Зверев бурятским депутатом
Звёзды
Три способа похудеть за месяц до Нового года
06:03
Три способа похудеть за месяц до Нового года
Здоровье
Звезды, которые, возможно, все еще живы
09:36
Звезды, которые, возможно, все еще живы
Звёзды
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение