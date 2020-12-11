Последние дни все внимание общественности приковано к Настасье Самбурской . Сначала она публично оскорбила передачу "Дом-2" и ее зрителей. А когда Бузова возмутилась такой выходкой, актриса оскорбила и ее.

«При встрече ты поджав хвост отворачивалась и делала вид, что меня нет. Встретимся на съёмках 9го числа, я на весь зал заору, что ты бездарная бездарность!»

Но в злополучный день актрисам не суждено было увидеться. А в Сети пользователи стали обвинять Настасью в пустых обещаниях. Даже ведущая Алена Блин задалась вопросом, где же эта "хайпажорка, неудавшаяся певица и актриса запасных эпизодов".

На что Самбурская ответила, что дело не в страхе, она просто не встретила Ольгу в тот день.