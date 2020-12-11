Новая девушка Аршавина попала в объектив камеры 

Андрея Аршавина за спиной уже два неудачных брака и непрекращающийся судебный процесс с Юлией Барановской . Но футболист не теряет надежды найти свою любовь. Недавно его заметили с новой девушкой.

Футболист был замечен на дне рождения хорошей знакомой. Гости снимали фото и видео праздника и случайно запечатлели, как Андрей обнимал сидящую рядом молодую брюнетку.

@kozyrnova

Девушку зовут Татьяна Козырнова. Она не слишком активно ведет страничку в Инстаграме, выставляя новые фото лишь время от времени. Совместных фото влюбленных нет ни на странице Татьяны, ни на странице Андрея, но девушка не скрывает, что у нее есть любимый.