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Новая девушка Аршавина попала в объектив камеры 

Даня Виттиг 44 минуты назад
У Андрея Аршавина за спиной уже два неудачных брака и непрекращающийся судебный процесс с Юлией Барановской. Но футболист не теряет надежды найти свою любовь. Недавно его заметили с новой девушкой.
Футболист был замечен на дне рождения хорошей знакомой. Гости снимали фото и видео праздника и случайно запечатлели, как Андрей обнимал сидящую рядом молодую брюнетку.
@kozyrnova
Девушку зовут Татьяна Козырнова. Она не слишком активно ведет страничку в Инстаграме, выставляя новые фото лишь время от времени. Совместных фото влюбленных нет ни на странице Татьяны, ни на странице Андрея, но девушка не скрывает, что у нее есть любимый.
Ранее "Рамблер" сообщал, сколько алиментов платит Тарасов.
Звёзды , Видео , Андрей Аршавин , Юлия Барановская
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