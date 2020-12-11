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Павел Деревянко расстался с женой 

Даня Виттиг 1 час назад
Павел Деревянко расстался с женой
Фото: @pablo_derevyanko
Российский актер Павел Деревянко расстался с гражданской женой Дарьей Мясищевой, с которой прожил более десяти лет. Об этом сообщает издание Peopletalk.
Артист поделился о разрыве с коллегами на премьере фильма «Серебряные коньки». Мясищева позже подтвердила эту информацию, но причину расставания так никто и не назвал.
@pablo_derevyanko
Сейчас пара растит двух дочерей. Старшей Варваре сейчас десять лет, младшей Александре — шесть лет.
В мае Деревянко рассказывал Юрию Дудю, что у него с Мясищевой долгое время были свободные отношения, которые подразумевали встречи с другими партнерами.
Ранее "Рамблер" сообщал, как мужчина расстался с женой и женился на себе самом.
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