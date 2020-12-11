Павел Деревянко расстался с женой 

Российский актер Павел Деревянко расстался с гражданской женой Дарьей Мясищевой, с которой прожил более десяти лет. Об этом сообщает издание Peopletalk.

Артист поделился о разрыве с коллегами на премьере фильма «Серебряные коньки». Мясищева позже подтвердила эту информацию, но причину расставания так никто и не назвал.

@pablo_derevyanko

Сейчас пара растит двух дочерей. Старшей Варваре сейчас десять лет, младшей Александре — шесть лет.

В мае Деревянко рассказывал Юрию Дудю, что у него с Мясищевой долгое время были свободные отношения, которые подразумевали встречи с другими партнерами.