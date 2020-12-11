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Как выглядит сестра-близнец Подольской 

Анна Арсеньева 3 часа назад
У 38-летней певицы Натальи Подольской есть сестра-близнец Юлиана. Они родились в 1982 году в городе Могилев. Только Юлиана появилась на свет на две минуты позже, чем Наталья. "Рамблер" собрал галерею фото сестры певицы.
Девушки в хороших отношениях друг с другом. В социальных сетях они часто публикуют совместные фотографии с отдыха на море или семейных встреч.
В 2009 году Юлиана вышла замуж. У нее, как и у сестры, двое детей. В 2015 году у девушки родились две дочери, тоже близняшки. Их назвали Александрой и Анастасией. Недавно Юлиана рассказала в своем Instagram-аккаунте, что из-за беременности у нее образовалась пупочная грыжа, и ей пришлось сделать операцию.
Видео дня. Супермодели 90-х тогда и сейчас
Звёзды , Фото , Наталья Подольская
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