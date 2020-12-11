«Думала, отец пришел за мной, а он забрал моего сына»

В мае 2000 года скончался легендарный Олег Ефремов , а всего два года спустя погиб его любимый внук. Его дочь до сих пор считает, что сына на тот свет забрал с собой дед. Об этом Анастасия рассказала на передаче «Судьба человека» с Борисом Корчевниковым канала «Россия 1».

«У них были свои отношения. Когда Олег родился, для меня это было событие планетарного масштаба. Мне было непонятно, почему на меня никто не оборачивается и не аплодирует. Папа приезжал на все дни рождения внука, на Новый год».

21 мая 2000 года Ефремов должен был приехать на день рождения внука, но не смог из-за плохого самочувствия. Спустя несколько дней его не стало.

«Папа умер во сне от эмболии — закупорки сосудов. Неощутимая смерть. Так забирают праведников. Я растерялась. Год не знала, как мне жить. Потом погиб Олег… Я до сих пор думаю, что Олега папа забрал — он ему там нужен был. Отец мне никогда не снился, и тут вдруг сон, что вдруг он приходит в своем синем пальто и говорит: «Вот я приехал!». Я такая была радостная во сне. Почему-то думала, что он пришел за мной. А он Олега забрал, самого родного внука…»

Наследник Ефремовой тоже ушел из жизни мгновенно — его задел несущийся поезд.