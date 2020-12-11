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Юлия Снигирь рассказала о союзе с Евгением Цыгановым 

Мария Грибова 38 минут назад
«У него „осталось семь голодных детей“»
Фото: РИА Новости
Артисты Юлия Снигирь и Евгений Цыганов воспитывают общего сына Федора. Для Юлии это первый ребенок, а для Евгения восьмой. От союза с Леоновой у Цыганова есть еще дети.
Цыганов старается видеться с сыновьями и дочерьми, делать с ними уроки, проводить выходные и решать все их проблемы.
В интервью изданию «OK» нынешняя избранница актера призналась, что ей было неприятно читать комментарии у себя в Instagram, где писали, что она якобы разбила чужую семью:

«Пишет: «Ты разбила семью!» Я понимаю, что это ее больная тема. Наверное, она либо боится потерять свою семью или мужа, либо у нее уже разрушена семья».

Однако актриса старается не реагировать на подобные выпады:

«Если говорить про историю нашу с Женей, то люди по умолчанию решили, что у него "осталось семь голодных и раздетых детей"».

Ранее «Рамблер» писал о том, что Самбурская ответила на обвинения.
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