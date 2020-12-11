«У него „осталось семь голодных детей“»

Артисты Юлия Снигирь Евгений Цыганов воспитывают общего сына Федора. Для Юлии это первый ребенок, а для Евгения восьмой. От союза с Леоновой у Цыганова есть еще дети.

Цыганов старается видеться с сыновьями и дочерьми, делать с ними уроки, проводить выходные и решать все их проблемы.

В интервью изданию «OK» нынешняя избранница актера призналась, что ей было неприятно читать комментарии у себя в Instagram, где писали, что она якобы разбила чужую семью:

«Пишет: «Ты разбила семью!» Я понимаю, что это ее больная тема. Наверное, она либо боится потерять свою семью или мужа, либо у нее уже разрушена семья».

Однако актриса старается не реагировать на подобные выпады: