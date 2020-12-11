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На слуху: «внебрачная дочь» Морозова удивила ДНК-тестом 

Мария Грибова 2 часа назад
На слуху: «внебрачная дочь» Морозова удивила ДНК-тестом
Фото: Кадр из передачи «Кривое зеркало»
«Рамблер» собрал самые интересные новости для тех, кто следит за жизнью селебрити.

«Ему 14 лет не было, когда он пришел пьяным»

Кадр из фильма «Офицеры»
Анастасия Ефремова, сестра известного актера рассказала, что брат начал рано пить в программе «Судьба человека».

«Он однажды пришел домой пьяным на Новый год. Ему даже четырнадцати лет не было, поменьше. Он со своим другом Лешей стащил бутылку у отца из бара».

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«Я такой опущенный домой поехал»

@dorokhovdenisofficial
Актер Денис Дорохов рассказал, что опасается другого юмориста Алексея Щербакова. Речь идет о съемках программы «Кто здесь комик», на которых Дорохов «проиграл» Щербакову в юмористической битве.
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«Внебрачная дочь» Морозова удивила ДНК-тестом

Кадр из передачи «Кривое зеркало»
В 47 лет звезда «Кривого зеркала» все еще остается бездетным холостяком. Но 26-летняя Анастасия из Магнитогорска недавно заявила, что является внебрачной дочерью Александра Морозова. Поэтому звездной «семье» пришлось пройти ДНК-тест.
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Как выглядит сестра-близнец Подольской

@yuliana_pod
У 38-летней певицы Натальи Подольской есть сестра-близнец Юлиана. Они родились в 1982 году в городе Могилев. Только Юлиана появилась на свет на две минуты позже, чем Наталья.
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Павел Деревянко расстался с женой

@pablo_derevyanko
Российский актер Павел Деревянко расстался с гражданской женой Дарьей Мясищевой, с которой прожил более десяти лет. Артист поделился о разрыве с коллегами на премьере фильма «Серебряные коньки».
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Звёзды , Алексей Щербаков , Наталья Подольская , Павел Деревянко , Денис Дорохов , Александр Морозов
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