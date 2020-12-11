На слуху: «внебрачная дочь» Морозова удивила ДНК-тестом 

«Рамблер» собрал самые интересные новости для тех, кто следит за жизнью селебрити.

Кадр из фильма «Офицеры»

Анастасия Ефремова, сестра известного актера рассказала, что брат начал рано пить в программе «Судьба человека».

«Он однажды пришел домой пьяным на Новый год. Ему даже четырнадцати лет не было, поменьше. Он со своим другом Лешей стащил бутылку у отца из бара».

@dorokhovdenisofficial

Актер Денис Дорохов рассказал, что опасается другого юмориста Алексея Щербакова . Речь идет о съемках программы «Кто здесь комик», на которых Дорохов «проиграл» Щербакову в юмористической битве.

Кадр из передачи «Кривое зеркало»

В 47 лет звезда «Кривого зеркала» все еще остается бездетным холостяком. Но 26-летняя Анастасия из Магнитогорска недавно заявила, что является внебрачной дочерью Александра Морозова . Поэтому звездной «семье» пришлось пройти ДНК-тест.

@yuliana_pod

У 38-летней певицы Натальи Подольской есть сестра-близнец Юлиана. Они родились в 1982 году в городе Могилев. Только Юлиана появилась на свет на две минуты позже, чем Наталья.

@pablo_derevyanko

Российский актер Павел Деревянко расстался с гражданской женой Дарьей Мясищевой, с которой прожил более десяти лет. Артист поделился о разрыве с коллегами на премьере фильма «Серебряные коньки».