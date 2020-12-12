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Калашникова показала нового жениха-миллионера 

News.ru 2 часа назад
Калашникова показала нового жениха-миллионера
Фото: @annakalash
Певица Анна Калашникова впервые назвала имя и показала внешность своего нового возлюбленного — актёра и миллионера, который снимался в одном из её клипов и оказался её «судьбой», как считает сама звезда.
Калашникова после расставания с Прохором Шаляпиным долгое время не распространялась о своей личной жизни, хотя в тусовке уже год говорили, что новый бойфренд у певицы уже есть. Наконец, Калашникова решилась рассказать о том мужчине, который стал её новым избранником и даже «судьбой».

Мы встретились год назад в караоке Royal Arbat. Обычно я сама первая не знакомлюсь с мужчинами. Ваня стал первым и единственным парнем, к кому подошла сама. И, как оказалось, это судьба, — приводит слова Калашниковой Starhit.

Возлюбленного певицы зовут Иван Семёнов. Человек он, мягко говоря, не бедный — бизнесмен, работающий в банковской сфере. Семёнов также является вице-чемпионом Европы по боулингу и имеет много наград в этом виде спорта.
Кроме этого, Иван снялся в клипе Калашниковой «Обезоружил», где сыграл Человека-паука. Ролик был презентован накануне в одном из московских ресторанов.
Недавно пара отметила год отношений, и подарки возлюбленного не разочаровали Калашникову. Семёнов преподнёс ей лимитированную сумку «Шанель» и поездку в Дубай на новогодние праздники. Впрочем, Калашникова в тот вечер не разочаровала своего кавалера, устроив избраннику фейверк, фаейр-шоу и романтический ужин со стриптизом.
Как сообщал NEWS.ru, ранее российская актриса и модель Анна Калашникова рассказала, что её коллега Анастасия Заворотнюк идёт на поправку и намерена скоро вернуться к творческой работе.
Калашникова также время от времени приходит за кулисы шоу Comedy Club, где общается с его участниками. Так, именно от Калашниковой ранее общественность узнала о том, как шоумен Гарик Харламов чувствует себя после развода с актрисой Кристиной Асмус.
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Звёзды , Анна Калашникова , Гарик Харламов , Анастасия Заворотнюк , Прохор Шаляпин , Иван Семенов , Кристина Асмус , StarHit
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