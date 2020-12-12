Воля высказался об измене с эскортницей

Комик Павел Воля впервые дал комментарий после скандала о связях с несовершеннолетней девушкой. Об этом он высказался в эфире Comedy Club.
«Ко мне тоже прилетает эта новость. Я читаю и думаю: «Вау! Надо Ляйсан рассказать пока ей кто-то другой не рассказал». Прихожу домой и по глазам вижу, что она тоже прочитала. Сейчас будет экзамен и дохрена дополнительных вопросов»
Как пояснил Воля, он ужинал в ресторане, а к нему подошла "какая-то девочка" и сфотографировала под столом, а потом выложила это в Instagram. По его словам, над новостями о его изменах он смеялся вместе с Ляйсан Утяшевой.
При этом, юморист не ожидал, что столкнется с ненавистью от окружающих людей.
«Выяснилось, что все женщины страны тоже это прочитали и возненавидели меня. Мы летели из Питера. Я зашел в самолет и видел все эти лица»
В конце шуточного объяснения Воля признался в любви супруге и еще раз отшутился на тему этого скандала.
«Я тысячу раз со сцены "Камеди Клаб" говорил: "Я люблю тебя Ляйсан". И никогда не говорил: "Я люблю тебя эскортница". И вот увидите будет статья: "Павел Воля признался в любви эскортнице"»
Ранее "Рамблер" сообщал, что Воля встал на колени после слухов об измене.