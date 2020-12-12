Воля высказался об измене с эскортницей

Комик Павел Воля впервые дал комментарий после скандала о связях с несовершеннолетней девушкой. Об этом он высказался в эфире Comedy Club.

«Ко мне тоже прилетает эта новость. Я читаю и думаю: «Вау! Надо Ляйсан рассказать пока ей кто-то другой не рассказал». Прихожу домой и по глазам вижу, что она тоже прочитала. Сейчас будет экзамен и дохрена дополнительных вопросов»

Как пояснил Воля, он ужинал в ресторане, а к нему подошла "какая-то девочка" и сфотографировала под столом, а потом выложила это в Instagram. По его словам, над новостями о его изменах он смеялся вместе с Ляйсан Утяшевой.

При этом, юморист не ожидал, что столкнется с ненавистью от окружающих людей.

«Выяснилось, что все женщины страны тоже это прочитали и возненавидели меня. Мы летели из Питера. Я зашел в самолет и видел все эти лица»

В конце шуточного объяснения Воля признался в любви супруге и еще раз отшутился на тему этого скандала.