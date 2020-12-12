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«Дзюблю левой»: Джигурда рассказал о жизни без женщин 

News.ru 3 часа назад
«Дзюблю левой»: Джигурда рассказал о жизни без женщин
Фото: globallookpress.com
Народный артист Чечни 59-летний Никита Джигурда откровенно признался в том, что десять месяцев у него нет секса и ему из-за периода самоизоляции и пандемии приходится заниматься самоудовлетворением. Артист даже назвал этот процесс в честь футболиста Артёма Дзюбы, ранее замешанного в скандале с интимными фото.

Я уже десять месяцев без секса. Поэтому уже три раза я «дзюбил» левой рукой, — признался актёр в интервью порталу «Дни.ру».

По словам актёра, он делал это во время того, как разговаривал по телефону со своей бывшей женой — олимпийской чемпионкой в танцах на льду Мариной Анисиной. Джигурда отметил, что в этот момент Марина говорила ему приятные слова. По словам артиста, таким образом он «сублимирует энергию через любовные практики».
Недавно шоумен заявил, что готов заменить Александра Колтового в шоу на НТВ «Звёзды сошлись». Его ведущий Колтовой разбился 7 ноября при крушении самолёта Cessna 7 в Московской области. Вместе с ним на борту находилась некая Наталья Климова. Она тоже погибла.
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Звёзды , Никита Джигурда , Наталья Климова , Марина Анисина , НТВ
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