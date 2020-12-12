Семенович рассказала, как выступала пьяная

Певица Анна Семенович призналась в том, что выступала на сцене в состоянии алкогольного опьянения. Это происходило, когда она входила в состав группы "Блестящие". Об этом она сообщила в эфире Youtube-шоу «Бар в большом городе».

Как рассказала Семенович, во время гастролей она пошла на свидание с мужчиной, на котором изрядно выпила. Ночью у нее зазвонил телефон и ей сказали срочно приезжать на выступление.

Певица призналась, что одеваться и краситься пришлось в такси, а перед выходом на сцене она решила выпить еще спиртного.

«Прибегаю в гримерку и думаю: "Ну выпью еще бокальчик, чтоб мне совсем было весело на сцене". И это была ошибочка. Выхожу и понимаю, что у меня реальные "вертолеты"»