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Чуть не потерявшая руку певица Слава опубликовала видео из больницы 

News.ru и ещё 4 1 час назад
Певица Анастасия Сланевская, известная как Слава, опубликовала видео из больницы, куда она попала с тяжелой травмой руки.
Накануне артистка сломала плечо во время прогулки возле своего загородного коттеджа. Перелом осложнился смещениями. Сначала певица решила, что просто ушиблась, но вскоре потеряла сознание. Врачи отметили, что кость не просто смещена, но и раздроблена.
На видео, которое Слава выложила в сторис Instagram, видно, как она лежит на больничной койке с зафиксированной рукой. Она также показывает, как медики надевают ей специальные компрессионные чулки для защиты сосудов от перегрузок во время лечения.

«Ну и годик выдался. Берегите себя и своих близких!»

— написала она на своей странице в соцсети.
Слава также выразила сожаление, что не смогла присутствовать на премии «Золотой граммофон» и «получить заслуженную награду за песню „Подруга“».
Ранее сообщалось, что из-за операции Слава не примет участие в запланированной новогодней съёмке церемонии «Золотой граммофон», писал NEWS.ru.
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Звёзды , Видео , Анастасия Сланевская
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