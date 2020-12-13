Домогаров тайно женился на молодой танцовщице

Актер Александр Домогаров тайно женился на своей молодой возлюбленной 35-летней танцовщице Татьяне Степановой . Об этом было рассказано в программе «Ты не поверишь!» на канале НТВ. Девушка засветила кольцо на безымянном пальце.

Интересно, что сам актер не хочет говорить на эту тему. В разговорах с журналистами он сразу начинает обсуждать что-то другое.

«Я дома сижу. У меня большой дом. Я живу загородом. У меня две собаки. У меня есть чем заниматься, поверьте», — заметил прославленный актер. Сама Татьяна Степанова, которая на 22 года младше звезды, также как от огня убегает от журналистов.

«Ребят, я не буду ничего говорить. Спасибо большое», — заметила девушка, после чего пустилась наутек от акул пера.

Ранее стало известно, что Александр Домогаров активно выходит в свет с молодой возлюбленной. В частности, их вместе видели в театре. Девушка буквально пылинки сдувает со своего мужчины, который рядом с ней светится от счастья. Смотрите также: