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«Это такое неуважение!»: Лобода со скандалом отказалась выступать на «Золотом граммофоне» 

Teleprogramma.pro и ещё 4 1 час назад
«Это такое неуважение!»: Лобода закатила скандал
Фото: @lobodaofficial
В Москве проходят съемки популярной музыкальной премии «Золотой граммофон», в которой звезды получают награды за свою творческую деятельность. На красной дорожке отметились Полина Гагарина, Ирина Дубцова, Лариса Долина и другие артисты.
Светлана Лобода на сегодняшний день считается одной из самых популярных певиц России. В связи с этим, ей доверили закрыть мероприятие одной из своих песен. Однако неожиданно что-то пошло не так. Организаторы премии рассказали, что до начала концерта Лобода разозлилась, хлопнула дверью и уехала из ВТБ-арены.

— Она узнала, что в гримерке у певицы Мари Краймберри тоже есть ванна. И со словами «Ванна может быть только у меня!» отказалась выступать и уехала из концертного зала. Это такое неуважение по отношению к премии и к зрителям, которые ждали Светлану, — рассказали источники kp.ru.

Мари Краймберри, напомним, молодая певица, которую раскручивает продюсерский центр «Вельвет». Ее клипы собирают миллионные просмотры на Youtube.
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Звёзды , Лариса Долина , Светлана Лобода , Ирина Дубцова , Полина Гагарина , Комсомольская правда
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