«Это такое неуважение!»: Лобода закатила скандал

— Она узнала, что в гримерке у певицы Мари Краймберри тоже есть ванна. И со словами «Ванна может быть только у меня!» отказалась выступать и уехала из концертного зала. Это такое неуважение по отношению к премии и к зрителям, которые ждали Светлану, — рассказали источники kp.ru.