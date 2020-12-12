Ещё
Далее:
Читайте также:
Ученые назвали самый страшный фильм в мире
Ученые назвали самый страшный фильм в мире Узнать ⟶

Что стало с Сандрой Циклаури — «португальской принцессой», которую вернули в Россию из приемной семьи 

Стелла Шмель 2 часа назад
Что стало с «португальской принцессой» Сандрой Циклаури
Фото: РИА Новости
Эта история наделала много шуму 11 лет назад. Именно тогда СМИ освещали историю девочки по имени Сандра Циклаури, которая жила в приемной семье из Португалии, пока мать из-за работы не могла воспитывать дочь. Подробнее — в материале "Рамблера".
Напомним, мать Сандры Наталья приехала в Португалию на заработки, где впоследствии познакомилась с Георгием Циклаури. От него женщина родила дочь, но брак быстро распался, и она осталась одна с ребенком на руках в чужой стране.
У Сандры не было португальского гражданства, а незаконный статус нахождения в стране обоих родителей сделал базовые вещи невозможными для нее — Наталья не могла отдать девочку в детский сад. По ее заверениям, российское гражданство дочке оформить тоже не успели, в итоге семья оказалась в другой стране без какого-либо правового статуса.
Португальцы Флоринда и Жоау Пинейру, с которыми познакомилась Наталья, должны были присматривать за дочкой. Женщина даже подписала доверенность на них, чтобы девочку могли водить к врачу. Какое-то время Наталья давала деньги на содержание дочери, потом португальцы отказались их брали и воспитывали ее сами.
Когда Сандре было четыре, Наталью захотели депортировать, так как узнали, что она находится в стране незаконно. Но без дочки она уезжать отказалась. Наталью обвиняли в алкоголизме и отсутствии должного ухода за ребенком. Флоринда и Жоау привязались к девочке и хотели забрать ее к себе, но мать не согласилась. Начались судебные тяжбы, которые длились не один год.
В конце концов суд постановил остаться Сандре с родной матерью, и они с Натальей уехали в Россию. Тут девочка адаптировалась и быстро выучила язык.
Сандра с теплотой вспоминает свою португальскую семью, но отвечая на вопрос о пережитом в детстве, уверенно заявляет, что переездом из Португалии в Россию жизнь ей не сломали. А с Флориндой и Жоау Сандра общается регулярно по Facebook — родственники не препятствуют этому.
Сандра Циклаури/vk.com
Обрушившаяся в детстве слава Сандру нервировала, а теперь все наконец забыли про ту скандальную историю, и она может жить, как обычный человек.
Сандра Циклаури/Facebook
Тем не менее, в будущем девушка непременно хочет навестить свою португальскую семью. Говорит, что поедет, как только это станет возможным. В 2021 году Сандре Циклаури исполнится 18 лет.
Видео дня. Супермодели 90-х тогда и сейчас
Женский форум
Звёзды , РИА Новости
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Солистки группы «ВИА Гра» назвали «фишку» Меладзе
00:40
Солистки группы «ВИА Гра» назвали «фишку» Меладзе
Звёзды
Самые скандальные романы на «Ледниковом периоде»
09:46
Самые скандальные романы на «Ледниковом периоде»
Звёзды
Что стало с супермоделями 90-х
10:20
Что стало с супермоделями 90-х
Звёзды
В передозировке Алибасова «Виагрой» обвинили обезьяну
01:34
В передозировке Алибасова «Виагрой» обвинили обезьяну
Звёзды
Продукты, которые вызывают зависимость
06:09
Продукты, которые вызывают зависимость
Еда
Уборка дома для ленивых: лайфхаки, упрощающие быт
09:14
Уборка дома для ленивых: лайфхаки, упрощающие быт
Своими руками
Звездные красотки, которые станут мамами в 2021 году
02:48
Звездные красотки, которые станут мамами в 2021 году
Звёзды
Знаменитости с очень странными привычками
10:42
Знаменитости с очень странными привычками
Звёзды
Станет ли Зверев бурятским депутатом
02:10
Станет ли Зверев бурятским депутатом
Звёзды
Три способа похудеть за месяц до Нового года
06:03
Три способа похудеть за месяц до Нового года
Здоровье
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение