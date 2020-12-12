Что стало с «португальской принцессой» Сандрой Циклаури

Эта история наделала много шуму 11 лет назад. Именно тогда СМИ освещали историю девочки по имени Сандра Циклаури, которая жила в приемной семье из Португалии, пока мать из-за работы не могла воспитывать дочь. Подробнее — в материале "Рамблера".

Напомним, мать Сандры Наталья приехала в Португалию на заработки, где впоследствии познакомилась с Георгием Циклаури. От него женщина родила дочь, но брак быстро распался, и она осталась одна с ребенком на руках в чужой стране.

У Сандры не было португальского гражданства, а незаконный статус нахождения в стране обоих родителей сделал базовые вещи невозможными для нее — Наталья не могла отдать девочку в детский сад. По ее заверениям, российское гражданство дочке оформить тоже не успели, в итоге семья оказалась в другой стране без какого-либо правового статуса.

Португальцы Флоринда и Жоау Пинейру, с которыми познакомилась Наталья, должны были присматривать за дочкой. Женщина даже подписала доверенность на них, чтобы девочку могли водить к врачу. Какое-то время Наталья давала деньги на содержание дочери, потом португальцы отказались их брали и воспитывали ее сами.

Когда Сандре было четыре, Наталью захотели депортировать, так как узнали, что она находится в стране незаконно. Но без дочки она уезжать отказалась. Наталью обвиняли в алкоголизме и отсутствии должного ухода за ребенком. Флоринда и Жоау привязались к девочке и хотели забрать ее к себе, но мать не согласилась. Начались судебные тяжбы, которые длились не один год.

В конце концов суд постановил остаться Сандре с родной матерью, и они с Натальей уехали в Россию. Тут девочка адаптировалась и быстро выучила язык.

Сандра с теплотой вспоминает свою португальскую семью, но отвечая на вопрос о пережитом в детстве, уверенно заявляет, что переездом из Португалии в Россию жизнь ей не сломали. А с Флориндой и Жоау Сандра общается регулярно по Facebook — родственники не препятствуют этому.

Сандра Циклаури/vk.com

Обрушившаяся в детстве слава Сандру нервировала, а теперь все наконец забыли про ту скандальную историю, и она может жить, как обычный человек.

Сандра Циклаури/Facebook

Тем не менее, в будущем девушка непременно хочет навестить свою португальскую семью. Говорит, что поедет, как только это станет возможным. В 2021 году Сандре Циклаури исполнится 18 лет.