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«Можем говорить о Насте, как о живом человеке»: Манучаров рассказал о состоянии Заворотнюк 

Teleprogramma.pro и ещё 3 5 часов назад
«Можем говорить о Насте, как о живом человеке»
Фото: Globallookpress.com
Актер Вячеслав Манучаров в эфире программы «Ты не поверишь!» на канале НТВ рассказал о состоянии своей подруги актрисы Анастасии Заворотнюк, за состоянием здоровья которой уже второй год следит вся страна.
«Я дружу с Настей. Мы общаемся. Для друзей сейчас главное не как она, а что она жива. Я знаю только, что ее прекрасный супруг, ее прекрасная семья, ее директор, ее дочка — это они остановили эту болезнь и сегодня мы можем говорить о Насте, как о живом человеке. Я считаю, что это самая главная победа. По сантиметрам, по чуть-чуть. К победе, победе, победе».
Вячеслав Манучаров Как добавил Манучаров, сегодня никто не докажет повлияла ли процедура ЭКО на нынешнее состояние звезды «Моей прекрасной няни». «Я не могу судить, что у Насти так или так было. Если человек может родить, то я снимаю шляпу. У нас с Настей появилась связь, которая была утрачена», — заметил он.
А вот отец певицы Жанны Фриске, которая умерла от рака мозга в 2015 году, Владимир заметил, что Заворотнюк будет непросто победить болезнь. «Хочу, чтобы ее вылечили. Я разговаривал с врачом в Америке. Он сказал, что не видел ни одного человека, который вылечился от рака мозга. Может, Настя будет первая», — заметил мужчина. Анастасия Заворотнюк больше года борется с тяжелым заболеванием. Она уже давно не появляется на публике. По последним данным, сейчас у нее стадия ремиссии. Смотрите также:
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Звёзды , Анастасия Заворотнюк , Жанна Фриске , Вячеслав Манучаров , НТВ
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