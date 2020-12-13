Домогарова заподозрили в тайной женитьбе

Предположение прозвучало в эфире телепрограммы «Ты не поверишь!» на канале НТВ. Журналисты рассмотрели кольцо на безымянном пальце возлюбленной Александра Домогарова танцовщицы Татьяны Степановой

Кадр из программы «Ты не поверишь!»

Впрочем, сам артист не дает никаких комментариев на этот счет.

«Я дома сижу. У меня большой дом. Я живу за городом. У меня две собаки. У меня есть чем заниматься, поверьте», — заявил актер.

Татьяна также избегает этой темы в разговорах с журналистами.