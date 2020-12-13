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Актера Александра Домогарова заподозрили в тайной женитьбе 

Полина Алферова 1 час назад
Домогарова заподозрили в тайной женитьбе
Фото: Globallookpress.com
Предположение прозвучало в эфире телепрограммы «Ты не поверишь!» на канале НТВ. Журналисты рассмотрели кольцо на безымянном пальце возлюбленной Александра Домогарова танцовщицы Татьяны Степановой.
Кадр из программы «Ты не поверишь!»
Впрочем, сам артист не дает никаких комментариев на этот счет.
«Я дома сижу. У меня большой дом. Я живу за городом. У меня две собаки. У меня есть чем заниматься, поверьте», — заявил актер.
Татьяна также избегает этой темы в разговорах с журналистами.
«Ребят, я не буду ничего говорить. Спасибо большое», — отреагировала девушка на все вопросы, после чего ретировалась.
Ранее «Рамблер» писал о том, что Воля высказался о слухах об измене.
Видео дня. Супермодели 90-х тогда и сейчас
Звёзды , Александр Домогаров , Татьяна Степанова , НТВ
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