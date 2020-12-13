Актер Вячеслав Манучаров сообщил свежие сведения о состоянии своей подруги Анастасии Заворотнюк в эфире телепрограммы «Ты не поверишь!» на канале НТВ.
«Я дружу с Настей. Мы общаемся. Для друзей сейчас главное не как она, а что она жива. Я знаю только, что ее прекрасный супруг, ее прекрасная семья, ее директор, ее дочка — это они остановили эту болезнь и сегодня мы можем говорить о Насте, как о живом человеке. Я считаю, что это самая главная победа. По сантиметрам, по чуть-чуть. К победе, победе, победе».
Также актер уточнил, что нет конкретных доказательств того, что на сегодняшнее самочувствие Анастасии повлияла процедура ЭКО.
«Я не могу судить, что у Насти так или так было. Если человек может родить, то я снимаю шляпу. У нас с Настей появилась связь, которая была утрачена», — заявил Манучаров.
Отец певицы Жанны Фриске, которая скончалась от рака мозга в 2015 году, также прокомментировал известие о том, что Заворотнюк пошла на поправку.
«Хочу, чтобы ее вылечили. Я разговаривал с врачом в Америке. Он сказал, что не видел ни одного человека, который вылечился от рака мозга. Может, Настя будет первая», — заметил мужчина.
Ранее «Рамблер» писал, что Домогарова заподозрили в тайной женитьбе.