«Я дружу с Настей. Мы общаемся. Для друзей сейчас главное не как она, а что она жива. Я знаю только, что ее прекрасный супруг, ее прекрасная семья, ее директор, ее дочка — это они остановили эту болезнь и сегодня мы можем говорить о Насте, как о живом человеке. Я считаю, что это самая главная победа. По сантиметрам, по чуть-чуть. К победе, победе, победе».

Также актер уточнил, что нет конкретных доказательств того, что на сегодняшнее самочувствие Анастасии повлияла процедура ЭКО.

«Я не могу судить, что у Насти так или так было. Если человек может родить, то я снимаю шляпу. У нас с Настей появилась связь, которая была утрачена», — заявил Манучаров.

Отец певицы Жанны Фриске , которая скончалась от рака мозга в 2015 году, также прокомментировал известие о том, что Заворотнюк пошла на поправку.