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«Простите мои слезы»: внебрачный сын Гафта объяснил, почему не приедет на похороны отца 

Teleprogramma.pro и ещё 10 13 декабря 2020
Сын Гафта объяснил, почему не приедет на похороны
Фото: Globallookpress.com
Внебрачный сын актера Валентина Гафта Вадим Никитин во время программы «Прямой эфир» с Андреем Малаховым объяснил, почему не приедет в Москву, чтобы проститься со своим отцом, который ушел из жизни несколько дней назад. Он вышел на видеосвязь со студией и гостями программы из бразильского города Сан-Паулу. Валентин Гафт с сыном. Кадр из программы "Сегодня вечером"
«Утром в тот день я проснулся, и мама мне рассказала, что мой отец Валентин Гафт умер. Он уже очень больной был. Но он не умер, он жив во мне и в русском театре… Из-за пандемии я не могу попрощаться с моим отцом. Если бы смог, прилетел бы в Москву. Простите мои слезы, пожалуйста».
Как отметила художница Елена Никитина, мать Вадима, которая также вышла на связь, она и ее сын очень тяжело переживают смерть актера. Она не может выбросить образ Гафта из своей головы. По словам Елены, любовь с годами никуда из ее сердца не ушла. Актер навсегда останется в ее воспоминаниях.
Напомним, что роман Гафта и Никитиной случился полвека назад в Москве. Когда актер узнал, что молодая художница беременна от него, то исчез из ее жизни. Через несколько лет Гафт узнал о наследнике. К тому времени Никитина уже перебралась жить в Бразилию вместе с маленьким сыном. Шесть лет назад Вадим Никитин приезжал в Москву и встречался с отцом. Смотрите также:
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Звёзды , Валентин Гафт , Вадим Никитин , Андрей Малахов , Елена Никитина
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