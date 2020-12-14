Стас Барецкий: у Шнурова будет ребенок от суррогатной мамы 

Два года назад Сергей Шнуров удивил общественность своим полным моральным преображением и женитьбой на молодой девушке — дочери миллионера Валерия Абрамова . А недавно он ошеломил поклонников еще одним неожиданным известием о своем предстоящем отцовстве.

На страничке Инстаграм Шнуров разместил пост со стихотворением собственного сочинения, в котором выразил радость от «интересного» положения любимой супруги. Только многие уверены, что Ольга Абрамова — не беременна. Свое мнение не побоялся высказать экс-участник «Ленинграда» Стас Барецкий

Еще год назад он утверждал, что Сергей находится в поисках суррогатной матери. И сейчас от своих слов не отказывается. Стас ув ерен, что ребенок действительно родится от сурмамы. Во-первых, он недавно виделся со счастливой парой, и даже намека на животик не заметил. Во-вторых, Барецкий утверждает, что Ольга из тех молодых женщин, кто не станет «портить фигуру» ради появления на свет нового человечка. Стас уверен, что подобная инициатива пошла именно от Ольги.

«Нас, толстых, притесняют со всех сторон! Я вот, кстати, тоже ищу сурмаму»

— шутит Стас.

При этом бывший участник скандального «Ленинграда» полностью «отвечает» за свои слова. Он сообщил, что понимает всю ответственность и думает прежде, чем что-то сказать прессе.

Будущие родители пока не прокомментировали слова о суррогатном материнстве. Они вообще «спрятались» от журналистов. Ольга никогда не была медийной личностью, а потому ее страничка Инстаграм и другие соц. сети открыты только для близких людей. А Сергей, после сообщения о положении жены, отключил телефон и не выходит на связь даже с друзьями.