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Стас Барецкий: у Шнурова будет ребенок от суррогатной мамы 

Клео.Ру и ещё 4 3 часа назад
Стас Барецкий: у Шнурова будет ребенок от суррогатной мамы
Фото: Клео.Ру
Два года назад Сергей Шнуров удивил общественность своим полным моральным преображением и женитьбой на молодой девушке — дочери миллионера Валерия Абрамова. А недавно он ошеломил поклонников еще одним неожиданным известием о своем предстоящем отцовстве.
На страничке Инстаграм Шнуров разместил пост со стихотворением собственного сочинения, в котором выразил радость от «интересного» положения любимой супруги. Только многие уверены, что Ольга Абрамова — не беременна. Свое мнение не побоялся высказать экс-участник «Ленинграда» Стас Барецкий.
Еще год назад он утверждал, что Сергей находится в поисках суррогатной матери. И сейчас от своих слов не отказывается. Стас уверен, что ребенок действительно родится от сурмамы. Во-первых, он недавно виделся со счастливой парой, и даже намека на животик не заметил. Во-вторых, Барецкий утверждает, что Ольга из тех молодых женщин, кто не станет «портить фигуру» ради появления на свет нового человечка. Стас уверен, что подобная инициатива пошла именно от Ольги.

«Нас, толстых, притесняют со всех сторон! Я вот, кстати, тоже ищу сурмаму»

— шутит Стас.
При этом бывший участник скандального «Ленинграда» полностью «отвечает» за свои слова. Он сообщил, что понимает всю ответственность и думает прежде, чем что-то сказать прессе.
Будущие родители пока не прокомментировали слова о суррогатном материнстве. Они вообще «спрятались» от журналистов. Ольга никогда не была медийной личностью, а потому ее страничка Инстаграм и другие соц. сети открыты только для близких людей. А Сергей, после сообщения о положении жены, отключил телефон и не выходит на связь даже с друзьями.
Напомним, что Ольга Абрамова очень богата. Ее отец — миллионер Валерий Абрамов, является владельцем горной металлургической компании на Урале, прибыль которой составляет сотни миллиардов рублей. Кстати, многие коллеги и друзья Шнурова считают, что Ольга Абрамова — не так уж проста. Она была любовницей Сергея еще с того времени, когда тот был женат на Матильде. Именно Ольга, уверена Ксения Собчак, поссорила Сергея с концертным директором, из-за чего, собственно, и развалилась в свое время группа «Ленинград». Сейчас Сергей Шнуров — это примерный семьянин.
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Звёзды , Ольга Абрамова , Стас Барецкий , Ксения Собчак , Сергей Шнуров , Валерий Абрамов
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