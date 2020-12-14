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Басков объяснил подачу заявки на получение МРОТ 

Lenta.ru 40 минут назад
Басков объяснил подачу заявки на получение МРОТ
Фото: Lenta.ru
Певец Николай Басков в эфире телеканала НТВ рассказал, почему запросил помощь у государства в виде МРОТ во время пандемии коронавируса. Подачу заявки он объяснил в эфире передачи «Ты не поверишь» на НТВ. Запись выпуска доступна на YouTube.
По его словам, он уже давно «вскрыл кубышку» со сбережениями.

«Я просил не для себя, а просил для коллектива, который я во время пандемии не распустил и всем выплачивал зарплату. Это, на самом деле, крупные суммы денег, потому что у меня работают 38 человек», — сказал артист.

В мае российские артисты подали заявление на получение прямых выплат от государства в размере одного МРОТ на работника. Выплаты были одобрены певцам Диме Билану и Николаю Баскову, а также телеведущей Регине Тодоренко.
Президент России Владимир Путин озвучил пакет мер по стимулированию экономики и поддержке бизнеса во время обращения к нации 25 марта. Тем, кто потерял работу и обратился в службу занятости после 1 марта 2020 года, Путин предложил в апреле, мае и июне выплачивать пособие по верхней планке, то есть в размере МРОТ — 12 130 рублей. Позднее в ходе совещания с губернаторами 8 апреля глава государства заявил, что на пособия в размере минимального размера оплаты труда могут рассчитывать и те россияне, которые лишились работы после 1 апреля.
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Звёзды , Николай Басков , Дима Билан , Регина Тодоренко , Владимир Путин , НТВ
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